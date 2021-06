Oltra valora la reversió directa de Torrevella i defèn que els "clars guanyadors" són els ciutadans

Així s'ha pronunciat Oltra aquest dilluns en la roda de premsa posterior al ple extraordinari del govern valencià, on ha indicat que el mèrit que aquesta reversió es done de manera directa i no amb una empresa pública és "del conjunt del Consell".

Per a Oltra, "l'important és que el departament de salut de Torrevella torne a ser de gestió pública", i ha afirmat que s'ha "dialogat i escoltat" i s'ha triat "la solució més adequada i més positiva".

Preguntada sobre si considera "deslleial" que es reunira amb representants dels sindicats, Oltra ha defès que la seua trajectòria "està marcada per la lleialtat", i ha considerat que és un "valor que li defineix".