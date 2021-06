Cara Delevingne: "Pensaba que ser gay era una enfermedad mental"

Todo depende de la educación desde todos los ámbitos que cada persona reciba. Y de la sociedad en la que viva. Por eso hay gente joven que comienza a no aceptarse tal y como es desde una corta edad. Es lo que le ocurrió a Cara Delevingne con respecto a su sexualidad, tal y como ha explicado recientemente en un podcast en el que ha intervenido.

La modelo de 28 años, que se ha autorreconocido abiertamente como pansexual (aunque muchas personas a través de las redes sociales le han intentado hacer ver que esa denominación es tránsfoba), lo ha explicitado sobre su infancia y adolescencia, cuando la identidad sexual eran casi un tema tabú y, dado que ella se crio de una forma conservadora y tradicional tanto en casa como en la escuela, sentía vergüenza por ser como de verdad es.

Delevingne sabía desde muy joven que ella se salía de la norma preestablecida y ha puesto en palabras ese odio que llegó a sentir por sí misma. "Sinceramente, durante aquella parte de mi vida pensaba que ser gay era una enfermedad mental. Creía que yo estaba enferma, que algo raro y malo existía dentro de mí por ser diferente. Y lo mismo me pasa con la depresión, un noséqué con lo que no podía lidiar emocionalmente debido al estigma que conlleva", ha afirmado en sus declaraciones al programa Make It Reign.

La modelo londinense, con motivo del Día del Orgullo LGTB, que se celebra este lunes 28 de junio, ha querido poner el foco en la importancia de la concienciación temprana para evitar precisamente esa depresión que luego sufrió: "Hay que aprender que no pasa nada por sentirse así, que a todo el mundo le pasa en algún momento de su vida. Me da la sensación de que poder hablar sin vergüenza de ello es lo que me ha proporcionado las herramientas adecuadas para afrontarlo, eso que me ha ayudado a encontrar a gente que me ayude".

Para la también actriz es obvio que todas estas "inseguridades" que ella ha tenido, tanto sobre su sexualidad como sobre su aspecto físico, provienen de esa insatisfacción vital, que a su vez deriva de una condición sexual que no ha sido hasta hace relativamente poco que ha podido vivir de forma plena y sin pensar en lo que de pequeña sentenciaban como pecado.

"El camino que he andado ha sido demasiado largo, llevo luchando contra todo esto desde que soy una niña", ha afirmado Delevingne sobre su depresión y sobre su abuso de las drogas y el alcohol, "y creo que todo esto proviene tanto del trauma como de las adicciones que también se han ido manifestando en mi familia. Hay tantas razones que me llevaron a cerrar la boca en lugar de decir: 'Estoy enferma, necesito ayuda'".

Recientemente, Delevingne, quien ya en su momento explicó que contempló el suicidio como una opción, comentó en la revista Paper Magazine cuánto sufrió por no encajar en los parámetros de la heteronormatividad y que por ello cree que "el Orgullo es aceptar cada día" dónde está.

"En el sentido de que estoy orgullosa de lo que siento en el momento. Mientras crecía no sentía mucho orgullo nunca, estaba muy asustada. Tenía miedo. Me escondía. Pienso que muchas otras personas en la comunidad sabe lo que es tener que ocultar parte de ti misma. Así que estar orgullosa es, de veras, sentirte libre para gritar desde los tejados: 'esta soy yo, o lo aceptas o te vas'. Yo me quiero y ya no hay nada que nadie pueda hacer para cambiarlo. Lo siento muy inspirador y algo que ojalá yo hubiese tenido de adolescente, pero me ayuda mucho ver que la gente joven ahora puede hacerlo", dijo.