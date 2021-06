Cara Delevingne admite qué dos operaciones de estética querría hacerse y por qué no lo ha hecho

La supermodelo y actriz Cara Delevingne nunca se ha operado de cirugía estética, pero no por falta de ganas, según acaba de revelar en una entrevista.

Ella, considerada una de las mujeres más bellas del planeta, que consiguió cambiar los cánones de belleza en el mundo de la moda y que es una de las profesionales mejor pagadas, también tiene sus complejos.

En el podcast Make it Reign confesó que ha estado a punto de operarse en un par de ocasiones. "He estado a punto de planteármelo en serio y, por suerte, en esos momentos me he dicho: 'Bueno, si lo hiciera, no creo que pudiera ser honesta al respecto'".

El miedo a tener que reconocer públicamente esas operaciones y que eso afectara a su trabajo como modelo siempre echó para atrás a Cara Delevingne, que ha trabajado para marcas de lencería como Victoria's Secret y La Perla.

"No querría que nadie se preguntara si lo he hecho o no. ¿No sería mucho más fácil decir: 'Sí, claro, cambié esto y esto otro'?", exponía sobre el ocultismo que los retoques estéticos suelen tener en su profesión.

La actriz aseguró que de atreverse, se aumentaría el pecho y se haría una rinoplastia (corregir la nariz), pero que nunca ha dado el paso.

Además, quiso dejar claro que se deberían normalizar este tipo de operaciones y la opinión sobre ellas, pero también el aceptarse como uno es.

"Las chicas jóvenes o los chicos necesitan saber que algunas cosas no se pueden obtener de forma natural, y no pasa nada porque así sea... Lo más triste de todo es que la gente no pueda hablar abiertamente de ello", sentenciaba.