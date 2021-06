Terelu se rompe en directo por Mila Ximénez: "Esa pregunta me machaca la vida"

La semana no está siendo nada fácil para los colaboradores de los programas de Mediaset. La muerte de Mila Ximénez este pasado miércoles a causa de un cáncer de pulmón ha supuesto un duro varapalo para todos sus compañeros, que la han homenajeado durante estos días tan difíciles.

Este sábado ha sido el turno de Terelu Campos en Viva la vida, donde la tertuliana se ha mostrado destrozada por la marcha de su gran amiga. Acompañada de Emma García, ha recordado como Mila le mostró su apoyo incondicional durante su recaída en la enfermedad hace unos años.

Fue entonces cuando la periodista dejó unas palabras que han terminado por romper a la hija de María Teresa Campos: "Yo he tenido una vida mucho menos sana [que sus hermanos, que ya habían pasado la enfermedad] y de momento no me ha tocado, y si me toca, le van a dar por culo porque voy a poder más que él".

"No ha sido así, no ha podido ser así", ha dicho Terelu con la voz entrecortada. "Entenderás ahora el 'por qué yo sí y ella no'. Entenderéis esa pregunta que me machaca la vida", le ha explicado a la presentadora haciendo alusión a la carta que le dedicó a Mila en la revista Lecturas. Al mismo tiempo García le pedía que no lo hiciera porque "ella, ahí sonriendo, no te lo iba a perdonar".

La colaboradora también ha compartido los duros momentos que ha vivido con ella cuando "no nos funcionaba nada, Emma. Ha sido espantoso", aseguraba. "Me miraba con toda la verdad y me decía 'no aguanto más", ha confesado. En este sentido, Terelu ha explicado que "a pesar de que una parte de ella no quería", la otra "necesitaba saber que tenía que luchar" por su hija Alba.

Durante la emotiva entrevista, Terelu ha querido también rememorar a su amiga como una persona "auténtica" que "estaba entregada a su trabajo". "Mila era mucha Mila, en todos los sentidos", ha señalado, reconociendo lo que le costaba referirse a ella en pasado. "Cuando se cabreaba era el AVE en alta velocidad, lo he vivido yo, y padecido. Pero, cuando Mila te abrazaba, te abrazaba de verdad y era diferente, distinto", ha contado muy emocionada.