Este viernes, el Deluxe continuó con los homenajes que le está dedicando Mediaset a Mila Ximénez. La periodista falleció el pasado miércoles, tras luchar contra un cáncer de pulmón, a la edad de 69 años. Se trató de un rato cómico, pero también muy tierno.

Y es que, si bien mostraron que la comunicadora tenía la misma lengua afilada delante y detrás de cámara, también dieron fe de cómo se deshacía en halagos y te quieros para sus compañeros.

Entre estos audios había, por ejemplo, varios en los que la periodista pedía opinión sobre un balón gástrico que finalmente se puso justo el día antes de entrar en GH Vip. "Me voy a poner un balón gástrico, voy a llamar al doctor ahora para ver si me puede operar el martes porque estoy comiendo como una puta cerda”, comentaba.

Respecto al concurso, los audios desvelaban también lo escéptica que se mostró la periodista a participar ante la posibilidad de que el resto de concursantes fueran instagramers. Además, comentaba que Belén Rodríguez y Belén Esteban le habían dicho que la casa era "una mierda": "Me dijiste que no hablara con Belén, pero he hablado con ella y me ha dicho que la casa es una puta mierda y que es enana, que me voy a agobiar, que las camas están pegadas como en la mili", decía visiblemente irritada.

Ximénez expresaba también su hartazgo de que María Patiño criticara su trabajo, pero siempre mostrando un gran cariño y respeto hacia su compañera, a la que le daba consejos sobre su manera de actuar en los platós y trataba de empoderar para que fuese más sincera.

Uno de los recuerdos más divertidos fue cuando la periodista reconocía una ocasión en la que se quedó en blanco en pleno directo. Ocurrió cuando María Patiño, su compañera, le preguntó que con qué se quedaba de una entrevista al también colaborador Kiko Matamoros: “¿Tú te crees la pregunta de mierda que me hizo anoche María en el Deluxe? ¿Qué le contesto yo a la hija de la gran puta?”

No puede ser, Mila Ximenez era oro puro.



ME MEOOO!! JAJAJAJAJAJAJAJJA #ViernesDeluxe pic.twitter.com/jsAUCG2DYB — valentin!!👠🌪✈️💫👑🕊 (@salseilloo) June 25, 2021

Más reciente, en otro audio contaba Ximénez la odisea que había pasado hasta conseguir llegar a su casa durante la borrasca Filomena, diciendo que había sufrido un ataque de ansiedad, aunque había conseguido reírse de la situación junto a Kiko Hernández.

Pero el documento más ácido de todos fue uno en el que la periodista comentaba su cansancio ante el hecho de que, en Supervivientes, se le pidiera continuamente a Isabel Pantoja que cantara.