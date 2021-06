Consultorio de Vivienda: "Un catering ha puesto un extractor con salida al patio interior y hay ruidos y olores, ¿es legal?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Ocupa un trastero que no es suyo

PREGUNTA Acaba de mudarse un vecino a la comunidad y se ha adueñado de un trastero que tenía la puerta rota, no es de ningún vecino; está embargado, pero no queremos que se aproveche de esa forma porque por esa regla de tres nosotros también lo haríamos. ¿Se le puede denunciar de alguna forma?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si no se trata de un elemento común del edificio sino que pertenece a un propietario, la comunidad lo único que puede hacer es ponerlo en conocimiento de ese propietario para que adopte las medidas oportunas.

Niña ruidosa y movimiento de muebles

PREGUNTA Mis vecinos tienen una niña de dos años y medio que corre pasillo arriba pasillo abajo por la casa de tal modo que incluso sus padres se ponen a la altura de la niña a jugar y los muebles de mi piso llegan a vibrar de los ruidos que crean.

Además colocan y recolocan muebles contantemente que parece que están de mudanza siempre. Evidentemente me he quejado y su respuesta es que son niños y que soy una intolerante.

RESPUESTA DE LA EXPERTA A una niña de esta edad no se le puede achacar nada pero sí a sus padres, que tienen la responsabilidad de evitar en la medida de lo posible causar molestias a los vecinos. No debemos olvidar que se trata de un niño, no de un adulto pero los padres sí que pueden dejar de correr por toda la casa y mover muebles.

Si persiste la situación, le aconsejo que mida el nivel de ruido de cara a una posible acción judicial.

Jardín inaccesible

PREGUNTA El jardín de mi urbanización no es accesible directamente desde mi portal. Hay muchas escaleras y me resulta imposible sortearlas con los carros de mis hijos.

Lo he comentado en varias juntas y se hace caso omiso, ¿hay algo que pueda hacer?

Por otro lado, desde marzo de 2020 no se ha vuelto a celebrar una junta de vecinos ni se nos han enviado circulares informativas sobre cuestiones de interés. ¿Se puede exigir la celebración de una reunión?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La comunidad está obligada a suprimir barreras arquitectónicas cuando lo solicite un propietario mayor de 70 años o con una discapacidad reconocida de al menos un 33%.

Por lo tanto, aunque entiendo la dificultad que tiene para transitar por su urbanización, no se le puede obligar por ese motivo a la comunidad a ejecutar las obras.

En cuanto a la celebración de juntas, desde que se declaró la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con la finalidad de evitar que se congreguen personas que supongan vectores de contagio, se ha desaconsejado la celebración de juntas salvo que sea necesario tratar asuntos de urgente necesidad.

Agua de la vecina contra mi ventana

PREGUNTA Tengo una vecina de arriba que tiene un plástico interior para proteger la ropa de agua, pero cuando llueve no lo quita, eso se llena de agua y obviamente cae en mi ventana, que aunque esté cerrada se moja.

He hablado con ella, y aunque le he dado la solución de que lo aparte 20 cm, me dice textualmente que no le da la gana hacerlo. ¿Me pueden ayudar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que comenta, está claro que supone una molestia absolutamente evitable por esta propietaria. Ante esta situación, no me queda más que insistirle en que acuda a la vía del diálogo.

PREGUNTA En un local comercial, una empresa de catering ha puesto un extractor con salida al patio interior. Hace ruido 24 horas al día y desprende olores de la comida que cocinan.

Extractor molesto

Se ha expuesto en varias juntas de la comunidad, pero ni el administrador ni el presidente hacen nada. ¿Es legal poner un extractor al patio interior? ¿Si no me hace caso nadie, que opción tengo?