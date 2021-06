Consultorio de Vivienda: "Hace mucho ruido el aire acondicionado de mi vecina y retumba en mi pared, ¿qué hago?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Abre el grifo y ya molesta

PREGUNTA El vecino del piso de arriba ha hecho reforma y ha puesto en el salón el dormitorio principal y a la inversa, por lo que ha tenido que quitar el cuarto de baño del dormitorio y lo ha puesto en el salón.

Ahora pasan tuberías por los demás dormitorios para llegar a la bajante, hace mucho ruido, llega a despertarme a las 7 de la mañana cuando abren los grifos, y también hace ruido el sistema que tiene para llegar a la bajante.

He hablado con el administrador y dice que no es un problema de la comunidad, que como el problema es mío que lo solucione yo. ¿Tengo que sufrir estos ruidos que me despiertan hasta el resto de mis días? Es muy desagradable.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, si para ejecutar esas obras ha modificado los elementos comunes de la finca es un problema de la comunidad aunque sus efectos solo los sufra usted.

Si no se han alterado o modificado estos elementos pero sin embargo sufre estos ruidos, puede realizar con un sonómetro una medición de ruidos para corroborar si se superan o no los niveles sonoros máximos permitidos regulados en la correspondiente ordenanza municipal.

Si se superan, puede denunciar los hechos ante el ayuntamiento así como iniciar el correspondiente procedimiento judicial.

Olor de la cachimba

PREGUNTA Mi vecino de enfrente se ha aficionado a fumar en cachimba, que es un aparato de agua que quemando carbón y tabaco se utiliza para fumar.

El fuerte olor que produce este elemento penetra en el interior de mi casa, teniendo puerta y ventanas cerradas. Penetra por la escalera a través de la puerta de entrada y por los cuartos de baño que son colindantes, impregnando toda la casa. Se le ha avisado en varias ocasiones pero él sigue. ¿Qué me recomiendan?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Fumar en cachimba en el interior de la vivienda no es una actividad prohibida, lo que no implica que no le moleste.

En ese caso, intente de nuevo hablar con este vecino de una forma amigable haciéndole ver el trastorno que le ocasiona y estudiando incluso cómo poder evitar que traspase el olor del humo.

Quién paga el telefonillo roto

PREGUNTA Como propietario de la vivienda me encuentro con que el telefonillo no funciona; lo dije en todas las reuniones de vecinos, esperanzado en que se me escuche, pero no es así. ¿Como debo actuar en este caso?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, un técnico debe determinar si la causa se encuentra en la canalización comunitaria del portero automático o en el interior de su casa o el propio pulsador.

En el primer caso, deberá asumir la reparación la comunidad y en los segundos casos, debe asumirlo el propietario.

Si se confirma que el daño se encuentra en la parte comunitaria de la canalización, debe asumir la reparación la comunidad requiriendo al presidente por conducto fehaciente de la obligación de ejecutar la obra

Ruidoso aire

PREGUNTA El aire acondicionado de mi vecina hace ruido y retumba en mi pared, ella lo tiene colgado en la fachada; la he comentado que lo ponga dentro de su terraza, así no me retumbaría y su respuesta es negativa. ¿Qué puedo hacer? Sara.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, puede consultarle al presidente de la comunidad si la junta le ha concedido autorización para su instalación en un elemento común como es la fachada.

En cuanto al ruido, realice una medición con un sonómetro para comprobar si supera los niveles sonoros máximos permitidos así como si cumple con las distancias mínimas que deben mantenerse tanto en el plano vertical como horizontal respecto al resto de las ventanas.