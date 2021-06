Las redes tenían razón: Medusa era Mel B, de las Spice Girls, en 'Mask Singer'

Este miércoles, Antena 3 emitió una nueva entrega de Mask Singer. El formato, al igual que ya ocurrió en la entrega anterior, desveló a dos nuevas celebridades. El primero fue el periodista deportivo Josep Pedrerol, que presenta Jugones en La Sexta y El chiringuito de Jugones en Mega.

En segundo lugar, se conoció la identidad de Medusa, una de las voces más llamativas de la edición. Sin embargo, pese al impacto de tratarse de la segunda revelación internacional, no causó una gran sorpresa en redes, donde desde hace semanas se especulaba con que era Mel B, una de las Spice Girls.

Esta desveló en el programa que su amor platónico es Jon Kortajarena, que heredó el buen gusto en el vestir de su abuela, que ama la música clásica y que es muy cabezota.

Además, la cantante se atrevió con Spice up your life, uno de los temas más icónicos de su grupo, en el asalto final, en el que se midió con Huevo y Dragona. La canción no convenció a Chenoa y Paz Vega, quienes siguieron apostando por Kylie Minogue, mientras que Javier Calvo y José Mota acertaron con Mel B, quien se puede considerar toda una experta en el formato, pues ya participó en la versión británica del mismo.

¡Nos ha dejado SIN PALABRAS! 💥 ¡Mel B. (@OfficialMelB), de las #SpiceGirls, se escondía bajo la máscara Medusa! 😱 Esto es MUY GRANDE ⭐️



— Mask Singer (@MaskSingerA3) June 23, 2021

Por su parte, Ambrossi apostó por Eva Longoria. Así, la Spice Girl se sumó a una lista de desenmascarados de la que ya forman parte LaToya Jackson, Isabel Preysler, Esperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Eva Hache y Josep Pedrerol.