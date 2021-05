'Mask Singer': Revuelo en las redes por la última teoría con una cantante internacional

La revelación de Menina, la primera máscara destapada en la segunda temporada de Mask Singer, ha dejado a los espectadores del programa con la boca abierta al descubrir a la primera artista internacional: La Toya Jackson.

Después de haber visto a la hermana de Michael Jackson en el primer programa de esta edición, los rumores en las redes sociales se han disparado en torno a la identidad de otra máscara que apunta a ser también internacional: Medusa.

Esta será una de las cinco nuevas máscaras que competirán en el segundo programa del exitoso formato de Antena 3.

Por ahora, la cadena ha revelado dos pistas sobre Medusa. La primera de ellas la daba el presentador de ¡Boom!, Juanra Bonet: "Mi cuerpo puede que sea blando, pero soy muy cabezota. Todas las prendas en mi armario tienen que estar colgadas en su respectiva percha. Repito. Todas".

La segunda pista la dio la propia máscara: "Bajo el mar, bajo el mar... Soy Medusa, con los azules más bonitos de todo el océano y dulce y ligera como la gelatina. Tengo cientos de tentáculos, pero no os preocupéis, ¡son inofensivos! El único peligro lo van a tener mis rivales cuando me suba al escenario. ¿Sabéis por qué llevo gafas de sol? Es porque nade donde nade siempre brillo tanto como un día de verano. ¡Tachán! ¿A que no os lo esperabais? Así que... preparaos, porque os prometo que mis actuaciones serán de alto voltaje".

El periodista Rocco Steinhäuser lanzó una teoría en Twitter que ha ido ganando adeptos a lo largo de la semana: Medusa podría ser una de las cantantes del grupo británico Spice Girls.

"Es inglesa, cantante, estuvo en un grupo de mucho éxito, luego cantó en solitario, apuestas...", lanzó como pistas Steinhäuser a sus seguidores de Twitter, que llegaron a la conclusión de que era una de las Spice Girls.

"Pues tengo que reconocer que no vais mal encaminados, algunos de vosotros habéis acertado. Medusa es una de las componentes de las Spice Girls", señalaba posteriormente en otro tuit, criticado por algunos usuarios que le acusaban de destripar la incógnita sobre esta máscara.

Algunos de los usuarios que apoyan la teoría de que Medusa pueda ser una Spice Girl apuntan a Mel B, una de las componentes de la banda que ya participó este año en la edición británica de Mask Singer enmascarada como otro animal marino: el caballito de mar.

Por su parte, la propia cadena se sumaba a esta expectación en las redes sociales animando a sus seguidores a hacer sus apuestas.

"Mask Singer, más internacional, más emocionante y más sorprendente: ¿Geri Halliwell, Paris Hilton...?", ha teorizado.