Adivina quién es Dama Centella, la 16ª máscara de 'Mask Singer 2' que solo se puede ver en la web de Antena 3

El 24 de mayo dio comienzo la segunda edición de Mask Singer en Antena 3 y los espectadores pudieron conocer y comenzar a elucubrar sobre la identidad del primer grupo formado por cinco máscaras. Aún quedan otras diez por ver actuar en próximas entregas, pero lo cierto es que no solo hay un total de 15 disfraces, pues, tal y como adelantó Arturo Valls, hay una 16ª virtual que solo se puede ver a través de la web de Antena 3.

Dama Centella es la máscara, patrocinada por la tienda online AliExpress, que los espectadores pueden conocer a través de las plataformas de Atresmedia, pues ya se pueden ver sus primeras pistas tanto en su página web como en YouTube o Atresplayer.

Tras la pista de Dama Centella es el espacio presentado por Robot y Mariquita -las dos máscaras invitadas de la primera edición- a través del cual se puede ir conociendo a este nuevo famoso que, cada semana, irá dando más pistas sobre su identidad.

Dama Centella ATRESMEDIA

Primera pista

La primera de sus pistas llegó antes de la emisión del primer programa: "¡Hola! Tienes una nueva solicitud de amistad, ¡la mía! Soy una ciberwoman multitarea y mi superpoder es la velocidad, hago de todo en tiempo récord".

"Visto una armadura blanca y roja que me defiende de todos trols y virus del mundo. Soy virtualmente perfecta y sin Photoshop. Olvidaos de los algoritmos y preparaos mi algo… ¡ritmo! Soy #fantástica, #talentosa y no me veréis la cara hasta la gran final. ¡Es un chiste digital!", añadió la máscara virtual. "Ya sabéis, hacedme follow e investigad los big data sobre mi identidad, ¡nos vemos en el ciberespacio!".

Segunda pista

Tras el primer programa, Atresplayer emitió la primera entrega de Tras la pista de Dama Centella, donde la máscara se mostró en acción y dio más pistas, aunque todavía no ha cantado ni ha mostrado su voz real.

"Recién llegada del planeta Provocatín", explicó la famosa. "En mis mundos celestiales no se estila un outfit concreto. Tan pronto me veréis con la lencería más chic y glamurosa como con unos trapillos de andar por casa".

"Puedo parecer muy dura con mi armadura de metal, pero os confieso que soy tan sensible que todo me llega al corazoncito", explica. "Mis mejores viajes son en coche y sin compañía, porque me encanta hablar sola y ponerme la música a tope".

Las teorías de las redes

Por su condición de "máscara virtual", los términos que utiliza y los hashtags, muchos son los que creen que quien se esconde debajo es una influencer como Tamara Gorro o RoEnLaRed. Sin embargo, también hay quien opina que podría ser Lorena Castell o Ana Morgade.

Dama Centella es Tamara Gorro, soy muy fan de ella y su forma de hablar es exactamente idéntica #MaskSinger1 — pizza con piña (@CamposOv2) May 25, 2021

Apuestas #MaskSinger2:

1. Dama Centella: Ana Morgade/Tamara Gorro.

2. Cocodrilo: Ricky Rubio.

3. Cactus: Ana Simón/Eva H.

4. Ángel: Verónica Forqué. — Elfodelputoinfierno (@doctorakchonda) May 25, 2021