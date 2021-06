Sánchez pone la pelota en el tejado de la Generalitat tras los indultos: "¿Qué planes tienen?"

Tras el paso dado por el Gobierno con los indultos a los nueve condenados por el procés que aún seguían en prisión, ahora es hora de que los independentistas y la Generalitat de Cataluña se muevan y hagan sus propios gestos para la distensión. Así lo planteó este miércoles el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que exigió que las propuestas que plantee el Govern catalán para solucionar la crisis territorial estén dentro del "pacto constitucional".

Apenas un día después de la concesión de los indultos, Sánchez tuvo que enfrentarse a una sesión de control en el Congreso en la que recibió durísimas críticas por parte de la derecha. Sus socios nacionalistas, por el contrario, le agradecieron la decisión tomada. Pero insistieron en que la medida de gracia, por sí sola, no soluciona la crisis territorial, y le preguntaron insistentemente por los próximos pasos a dar.

Así se lo planteó directamente el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que quiso agradecer al Sánchez "la valentía ante la jauría" pero también le preguntó "qué piensa hacer el Gobierno tras la concesión de los indultos". "Hay muchísima represión aún en Cataluña y fuera, solo basta recordar a los chavales de Alsasua. Para nosotros hay muchísimo q recorrer en torno al Código Penal, el Tribunal de Cuentas o la ley mordaza, y la pregunta es si para ustedes también", cuestionó del dirigente independentista.

En respuesta, el presidente -tras agradecerle sus palabras- le contestó con otra pregunta: "¿Qué planes tiene ahora el Govern?". "La agenda del Gobierno de España es pública y notoria", y con ella, sostuvo Sánchez, "vamos a garantizar el diálogo con el Govern de la Generalitat" siempre dentro de la Constitución.

Ese diálogo sujeto a la legalidad, afirmó el dirigente, excluye la celebración del referéndum de autodeterminación que exigen los independentistas. "Ya no es solo de que la autodeterminación no es constitucional", sino también que no es conveniente porque "no podemos seguir fracturando la sociedad catalana, tenemos que unir", planteó Sánchez, que señaló que "la unión basada en la legalidad democrática hace a nuestro país más fuerte, pero sobre todo la comunidad de afectos y convivencia hace más fuerte a la sociedad española y catalana".

"Cada uno puede defender las ideas que considere" y "no voy a convencerles de que la mejor solución" a la crisis territorial "es la unidad", señaló Sánchez. "Pero sí les pido", continuó, "que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el estatuto de autonomía de Cataluña", porque "la discordia política es un lastre para la convivencia" y para "el progreso".

