El aplaudido 'zasca' de Alexia Rivas a Marta López en 'Supervivientes': "Igual mi chepa le vino bien a ella"

Este martes, Cuatro emitió una nueva entrega de Supervivientes: tierra de nadie, el programa presentado por Carlos Sobera. Se trató de una gala llena de lágrimas por el reencuentro entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja, pero también por la -para muchos- inesperada expulsión de Palito Dominguín, una de las revelaciones de la edición y la gran compañera de concurso de Lola Mencía.

Sin embargo, también hubo espacio para los rifirrafes entre los colaboradores de plató. Especial mención cabe hacer a Alexia Rivas y Marta López. Y es que, aunque en algunas fases del reality en Honduras pareció que el Merlo's Place estaba enterrado, las últimas veces que ambas han coincidido en los debates del concurso han dejado claro que de eso nada.

En esta ocasión, la riña empezó por Alejandro Albalá. El joven es uno de los favoritos de Marta López, mientras que en Alexia Rivas despierta cosas bastante distintas. Esto llevó a que el defensor de Albalá le preguntara a Rivas a qué se debía esa fijación con el exmarido de Isa Pantoja, algo que ella negó que existiera.

"¿Siempre que hablo yo tienes que hablar tú?" -le recriminaba Alexia a Marta después de un apunte de esta. "Hablo en todos los vídeos y no me vas a dar lecciones tú de cómo tengo que hacer mi trabajo. Cada vez que hablo te subes a la chepa, bájate ya de mi chepa", respondió una tensa Marta López. "No te hagas la víctima", le advirtió Rivas.

Marta López sigue guardando rencor a Alexia. Se ve a leguas #TierraDeNadie11 pic.twitter.com/W2eFXG7GBX — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 22, 2021

El defensor de Albalá acusó a la joven de ser imparcial y de defender a toda costa a Gianmarco Onestini. "Gianmarco repartió los espaguetis según su hermano. De todas formas, yo duermo muy bien, no me preocupa Alejandro. Simplemente comento unos vídeos de un concurso en el que yo también he estado", dijo Rivas. Tras otro vídeo, esta destacó que el italiano siempre había cuidado a Melyssa en el concurso.

"Me vais a llamar de todo, pero la que también ha ayudado a Melyssa siempre es Olga", apuntó López. "Carlos, mira quién es la que pone la puntilla sobre lo que digo, siempre dice que me subí a su chepa... pero igual la chepa le vino mejor a ella", dijo, señalando a López y haciendo estallar una ovación en el plató.