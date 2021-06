Rocío Flores explica por qué no visitará a Olga Moreno en 'Supervivientes 2021'

Este martes, Cuatro emitió Supervivientes: tierra de nadie. El programa presentado por Carlos Sobera albergó el esperado reencuentro entre Anabel Pantoja y su novio, Omar Sánchez.

Además, este fue salvado por la audiencia en una expulsión que dejó a muchos tristes, la de Palito Dominguín. Pero, sobre todo, a su inseparable Lola Mencía, que entre lágrimas se cuestionó cómo podría seguir sin la persona con la que había pasado prácticamente todo el reality.

Por otro lado, con la visita de Anabel Pantoja ya solo queda una persona sin que un familiar acuda a su encuentro: Olga Moreno. En esta última gala, Carlos Sobera desveló que será su hermana Rosa quien la visite. Esto llega después de que, hace unas semanas, Rocío Flores dijera, conteniendo una sonrisa, que estaba más que dispuesta para subirse a un avión en dirección a Honduras y visitar a la pareja de su padre, Antonio David Flores.

Sin embargo, parece que algo ha cambiado desde entonces. La joven explicó este martes en Supervivientes que se trató de una decisión que había tomado toda la familia en consenso al pensar que Rosa, la hermana de Olga, era idónea para transmitirle toda la "energía y vibra positiva" que quería. "Además, como no se lo espera, va a flipar", añadió.

RF dice que la decisión de que sea la hermana Rosita quien visite a Olga y no ella la ha tomado la familia. Y yo me lo creo... Me gustaría saber qué ha pasado realmente para que no vaya RF a Honduras. #TierraDeNadie11 #OlgafueradeSV #APOYOROCIO22J pic.twitter.com/W1PMOWqHQv — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) June 22, 2021

La declaración no dejó indiferente a Marta López, que quiso tirar del hilo un poco más. "Yo sé que la visita que más ilusión le haría a Olga es la tuya, Rocío, porque lo ha dicho siempre, ¿Por qué no vas?" La hija de Rocío Carrasco, tras reiterar que se trataba de una decisión familiar, reconoció que el hecho de que fuera la hermana de Olga Moreno también estaba motivado por su estado personal. "Yo no me encuentro en un buen momento, no estoy al 100%".