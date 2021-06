Palito es expulsada de 'Supervivientes 2021' y Lola se queda destrozada: "Teníamos que irnos juntas"

Este martes, Cuatro emitió Supervivientes: Tierra de nadie. La gala terminó con uno de los momentos más impactantes de la edición, la expulsión de Palito Dominguín. Esto llegó después de que Omar Sánchez se reencontrara por fin con Anabel Pantoja, protagonizando un apasionado reencuentro.

El encuentro tuvo lugar en Cayo Paloma, una isla a la que fueron trasladados los tres habitantes de Playa Destierro: Omar Sánchez, Lola Mencía y Palito Dominguín. Sin embargo, desde este miércoles, Palito no convivirá más con Lola. Ambas llevan prácticamente todo el concurso juntas, y el tándem que han formado parecía infalible hasta esta última gala.

La reacción de Palito delató que no se lo esperaba, pero no solo ella. Tanto muchos en redes como el propio Carlos Sobera en plató comentaron que no les parecía una decisión justa por parte de la audiencia.

Lola se rompe al enterarse de que @DominguinPalito es la nueva expulsada de la edición 😰



Pero si algo fue desgarrador se trató de la reacción de Lola, la otra mitad de Palito. La exparticipante de La isla de las tentaciones rompió a llorar ipso facto mientras se preguntaba qué haría sin Dominguín y decía que no se lo podía creer: "Ya no voy a tener tu mano, ni tu apoyo, ni las risas...".

Anabel Pantoja, presente en la escena, lamentó también la marcha de Palito y dijo que los tres (Omar, Lola y Palito) deberían de llegar a la final. Palito, muy emocionada, dijo que Supervivientes había sido la experiencia más dura de su vida, pero que se había sentido muy querida.

La más entera fue Lucía Dominguín, que junto a Harry, el novio de Palito, hablaron con Sobera nada más saberse la noticia y se mostró "encantada" porque Palito regresaba a casa. Tras encajar la decisión de la audiencia con deportividad, Lucía y Harry dejaron claro que querían a Lola como ganadora de Supervivientes 2021.