Ashley Graham lanza un potente mensaje de amor propio a través de su Instagram: "Hermoso. Fin de la discusión"

El movimiento body positive está tomando cada vez más relevancia gracias a mujeres fuertes y empoderadas como Ashley Graham que reivindican que sus cuerpos también son válidos y bonitos.

La modelo es conocida por ser una gran activista del movimiento en las redes sociales, llegando a crear un reto en TikTok en el que los usuarios tienen que destacar las cinco partes favoritas de su cuerpo. Sin embargo, esta vez ha sido Instagram el altavoz de su última protesta.

En su página personal, Graham subía una foto en la que posaba orgullosa de sus estrías junto con imágenes de otras ocho mujeres que también mostraban sus cuerpos. En el texto de la primera foto, la modelo dejaba claro que no era una foto cualquiera, sino una auténtica declaración de intenciones: "Hermoso. Fin de la discusión".

"A medida que el clima se vuelve más cálido, sé que muchas personas luchan por usar menos ropa y mostrar más piel. Espero que estas fotos en las que me han etiquetado de tantos cuerpos hermosos te motiven a amar la piel en la que estás", comenzaba Graham. El verano es uno de los momentos más complicados para las personas con complejos con su cuerpo y enseñar las partes de sus cuerpos que no les gustan puede resultar muy difícil.

"Créeme cuando digo que tu cuerpo es hermoso, y sé que es fácil decirte a ti misma la mentira de que eres no lo suficientemente buena, lo suficientemente delgada, lo suficientemente sexy o lo suficientemente 'impecable' como para usar una camiseta sin mangas o un bikini, pero hace calor y tú estás buenísma. No dejes que tu mente te impida disfrutar de tu vida al máximo (y recuerda decirte a ti misma 'te quiero' todos los días)", sentenciaba la modelo.

De esta forma, Graham invitaba a sus seguidores a disfrutar del verano sin tener miedo a mostrar su cuerpo, al igual que las mujeres que aparecen en las fotografías que acompañan tan poderoso mensaje y que, al igual que la modelo, tampoco cumplen con lo que la sociedad dicta como cánones de belleza actuales.

La estadounidense ha comentado que “odia” tener que justificar, hablar y discutir constantemente sobre su propio cuerpo porque, según dice, no conoce a ningún hombre que tenga que hacer lo mismo. “Pero lo que me motiva a seguir haciéndolo es que yo no tuve a nadie que hablase de su cuerpo cuando yo era joven”, explicó.

Gracias a Graham, toda una generación de mujeres jóvenes tienen referentes que, al contrario que en épocas pasadas, las empodera y las ayuda a aceptar su cuerpo y amarlo, en lugar de odiarlo y castigarlo, siendo una gran iniciativa para disminuir los trastornos de la conducta alimentaria.