Tribunales.- La Fiscalía pide la "justificación de gastos" del grupo del exportavoz de Vox en San Juan

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la Fiscalía habría solicitado información al Ayuntamiento sobre la transformación del citado capitular en concejal no adscrito y sobre la "justificación" del mismo respecto a determinados "gastos y empleo de cantidades" percibidas por el que fuera Grupo municipal de Vox con cargo a los presupuestos municipales.

En concreto, el pasado mes de marzo, la portavoz municipal de Adelante en dicho municipio, Blanca Montero, celebraba una rueda de prensa explicando que en noviembre de 2020, el pleno del Ayuntamiento de San Juan acordó a instancias de su formación el compromiso de que los grupos municipales justificasen "con facturas y absoluta transparencia el uso que hacen del dinero público que reciben para su actividad municipal", un punto ante el cual el entones todavía concejal de Vox se abstuvo alegando "excusas infantiles y un tanto sospechosas", según la coalición de izquierdas.

A la fecha de aquella rueda de prensa, según Montero, después de que al comenzar marzo dicho concejal solicitase a Vox su baja como afiliado por discrepancias con la dirección provincial; -extremo ya traducido en su declaración como concejal no adscrito-, Pérez Paniagua no habría "presentado más que un documento de gastos en el que no aporta ni una sola factura y del que se desprende que puede haber movimientos irregulares y otros de uso personal que nada tienen que ver con la actividad política, incluso en el mes de agosto, durante sus vacaciones de verano".

LOS "GASTOS" Y LAS "FACTURAS"

La portavoz de Adelante reprochaba al citado concejal "gastos que llegan hasta los 500 euros en conceptos como cenas, regalos, gasolina y de 461 euros mensuales en una gestoría", reclamando "las facturas" por tales aspectos, pues "si no las presenta es porque tiene mucho que ocultar".

"Manuel Pérez, al estilo de la ultraderecha, se esconde tras un supuesto libro de cuentas en el que podemos observar con estupefacción gastos de casi 400 euros en un almuerzo de Navidad y de más de 500 euros sólo dos días después en una cena de Reyes Magos, para el repostaje de combustible varias veces en el mismo día y en días consecutivos, como si estuviese aprovechando el dinero de los sanjuaneros y sanjuaneras para poner gasolina a más de un vehículo", enfatizaba Montero.

Manuel Pérez Paniagua, único edil logrado por Vox en este municipio y ahora edil no adscrito, lamentaba de su lado en declaraciones a Europa Press las "mentiras" de Adelante y defendía que el pasado 3 de febrero entregó al Ayuntamiento el "libro de cuentas" de su grupo correspondiente a 2019 y 2020, asegurando que no tiene ningún inconveniente en entregar las facturas cuando hayan sido solicitadas con la "referencia" específica de cada una de ellas.

Es más, según defendía, ese mismo día había entregado las facturas que habían sido solicitadas con una "referencia" expresa sobre las mismas, lamentando que Adelante aluda al simple requerimiento de "todas" ellas. Igualmente, el concejal ha manifestado su plena colaboración con la Justicia.