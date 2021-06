Ayuso cierra filas con Casado: "Yo soy leal no sólo al PP sino a mi presidente, la persona que confió en mí"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado este lunes una encendida defensa del presidente del PP, Pablo Casado, como líder de su partido y a su proyecto nacional, a pesar de las informaciones que apuntan a un enfrentamiento entre ambos. "Yo soy leal no sólo al PP sino a mi presidente, la persona que confió en mi", ha señalado.

Así de contundente se ha expresado Ayuso en una entrevista en Esradio, recogida por 20minutos, donde ha admitido que "para algunas personas" su posición "será incómoda", ya que es una persona que está ocupando "muchos titulares y portadas y puede que algunos inseguros se sientan así", pero que para ella lo más importante es lo que aporta a su partido "y a quién lidera este proyecto a nivel nacional".

En este sentido ha vuelto a descartarse para cualquier paso más allá del cargo que ocupa en este momento: "Nos intentan enfrentar a Pablo y a mí, que quede claro, lo más importante no es solo la amistad y la lealtad que nos tenemos el uno al otro, sino que yo jamás en mi vida me plantearía otra cuestión, no solo por el hecho de que confió en mí y me puso aquí, sino porque creo que la responsabilidad de Madrid es demasiado importante como para pretender, a los dos años de haber llegado, despistarme con otra cosa", ha asegurado Ayuso.

"Algunos siempre ven como algo más a los presidentes de Madrid, pero no es mi caso, yo creo que jamás podré vivir algo más especial, bonito y gratificante que dedicarme a lo mío", ha añadido.

La líder regional también ha querido destacar que en Casado ha "conocido a una persona valiente, de principios que en los momentos más difíciles de su vida apostó por su familia, sacó adelante sus proyectos". La presidenta puso en valor que ha sido "capaz de levantar la bandera liberal, le he visto unificar a una organización, enfrentarse a un congreso muy complicado. No es una cuestión de lealtad, es que creo en él".

En cuanto a las informaciones de estas y otras cuestiones que aparecen a diario en los medios, Ayuso ha explicado que "nunca" lee lo que se publica sobre ella. "Para qué si yo sé la verdad, de qué te sirve leer —en referencia a los medios de comunicación—, si tú sabes la verdad, qué necesidad hay de decepcionarse", ha sostenido.

Por otro lado, la mandataria ha querido lanzar un aviso a navegantes destacando que en las elecciones del pasado 4-M se ha ganado el derecho a ser "libre" y para decidir "qué gobierno quiero hacer y cómo quiero hacer las cosas, eso lo tengo muy claro. Esa legitimidad que en las primeras elecciones me costó más demostrarla, ahora ha quedado más clara que nunca", ha concluido.