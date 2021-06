Salud pide llevar siempre una mascarilla en el bolsillo y no olvidar el resto de las medidas sanitarias

En una rueda de prensa, Arranz ha considerado "una buena noticia" que las mascarillas dejen de ser obligatorias al aire libre a partir de este próximo sábado y ha señalado que en las Islas hay una situación epidemiológica "correcta" para poder afrontar este cambio "de forma segura".

No obstante, ha reclamado a la ciudadanía no salir sin mascarilla de casa y llevar siempre una en el bolsillo, ya que a pesar de que en exteriores no sea obligatoria, "siempre se va a algún sitio donde es necesaria".

El pasado viernes, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunció que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios al aire libre a partir del sábado 26 de junio. El Ejecutivo convocará este próximo jueves un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la medida.

