Los médicos eventuales piden empatía a Repollés y aseguran que no se van de la comunidad por capricho

20M EP

NOTICIA

"A la consejera de Sanidad le pedimos empatía y escucha, que no lance mensajes falsos: no nos vamos por capricho, no lo decimos solo nosotros, lo dice el Consejo General de Médicos de Aragón. No es imprescindible un examen memorístico clásico, que ella misma no realizó, un examen así no es de justicia, no demuestra nuestra capacidad y no tiene en cuenta el mérito de desarrollar nuestra profesión cada día", ha criticado la Plataforma de Médicos Eventuales de Aragón, que se han concentrado este domingo al mediodía en las escaleras del Paraninfo de Zaragoza.