La Policia Nacional socorre a un home al que li estava donant un infart en un carrer de Xàtiva

Els fets van ocórrer de matinada, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser requerits per un ciutadà, que va manifestar que un home es trobava al terra convulsionant.

Immediatament els agents es van baixar del vehicle i es van dirigir al lloc, localitzant un home al terra entre dos cotxes, al que li costava respirar i tenia fortes convulsions, per la qual cosa els policies el van col·locar en posició de seguretat i van avisar els servicis sanitaris.

Als pocs minuts l'home es va afligir d'un fort dolor en el pit i va deixar de respirar, per la qual cosa els policies van començar la maniobra de RCP, i un altre indicatiu policial es va acostar ràpidament el centre de salut, on van arreplegar a un metge en servici d'urgències, el qual en arribar al lloc i observar la gravetat de la situació, va autoritzar als policies per a traslladar-lo en el vehicle policial a l'hospital.