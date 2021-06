Elsa Pataky, deseosa de volver a España: "En cuanto pueda voy y llevo a los niños para que aprendan del todo español"

De nuevo, este 2021 Elsa Pataky ha sido imagen de Gioseppo y, como parte de la presentación de la marca española de zapatos, ha respondido a la prensa sobre múltiples aspectos de su vida, entre ellos, sobre cómo ha vivido el confinamiento en Australia con su familia.

Este año, la actriz no ha podido viajar a España para la presentación, momento que siempre aprovechaba para llevarse a su familia con ella. Por ello, ha realizado las entrevistas a través de videollamada, y una de ellas se la ha concedido a Nieves Álvarez.

En la charla con la modelo, la mujer de Chris Hemsworth ha confesado que su pandemia ha sido muy diferente en Australia a la del resto del mundo, y ella lo ha vivido viendo de lejos el sufrimiento que vivían los españoles: "Os ha matado el salir, el ir de copas, el reunirte con la gente. Toda la vida social que en España era tan valorada. Me daba una pena desde aquí no poder veros disfrutar".

"Todos mis amigos me lo contaban. Nosotros hemos pasado un tiempo no tan difícil como vosotros, nuestra pandemia ha sido muy diferente, en ese aspecto hemos sido muy afortunados. Pero es verdad que yo veía el sufrimiento de todos mis amigos y mis familiares y no ha sido fácil", ha asegurado.

"Hemos tenido muchísima suerte. De hecho, con los niños en casa durante dos meses lo vivimos como unas vacaciones, más que otra cosa. Aquí no hemos tenido casi casos, yo no conozco a prácticamente nadie que se haya contagiado de Covid", ha declarado a la prensa.

Aun así, la actriz ha explicado a la modelo que en Australia no se puede viajar aún: "No podemos salir de momento, porque además aquí la gente no está concienciada con la vacuna porque no ha habido casi casos, porque no lo hemos vivido como vosotros. Entonces la gente no tiene tanta necesidad por ponérsela".

"Todavía cuando entras tienes que hacer dos semanas de cuarentena y no te dejan prácticamente salir, entonces están reteniéndolo bastante hasta que vean lo que está pasando en el mundo", ha explicado. "Pero llevamos una vida supernormal y no hemos tenido que estar en casa ni nada, nada de mascarillas. Una vida mucho mejor. La gente cuando nos ha visitado dicen 'no os imagináis lo que es el resto del mundo'. Ha sido muy diferente, y mis hijos han ido al cole todo el tiempo".

Además, tal y como ha comentado a Nieves Álvarez, también está deseando volver a España para que sus tres pequeños aprendan mejor su idioma: "En cuanto pueda voy para allá y me llevo a los peques para que aprendan del todo español".

"Contestan en inglés todavía, porque no han visto la necesidad de hablarlo. Mi hija, que tiene 9 años, tiene ganas de ir a España porque quiere aprenderlo y ella habla mejor. Pero los chicos como que son más vagos y no ven la necesidad, por eso me gustaba ir a España todos los veranos, porque tenían que hablar español o no les entendía", ha explicado.

"Yo les hablo en español todo el tiempo, pero ellos me contestan en inglés. Pero bueno, yo creo que lo tienen en la cabeza y si van allí enseguida lo pillarán. Simplemente necesitan ese esfuerzo", ha añadido.