Elsa Pataky, más que orgullosa de ver a su hija compartir su afición por los caballos

Siempre es algo especial ver que un hijo o una hija no solo te admira sino que además sigue tus pasos. Aunque no sea en el terreno laboral. Por eso se puede entender perfectamente ese sentimiento interior de Elsa Pataky cuando ve que su primogénita ha sacado de ella su amor no solo por la naturaleza, como también el resto de sus hijos, sino especialmente por los caballos.

La actriz y modelo de 44 años ha ido dejando pistas a lo largo de los años de que la pequeña India Rose, de 9 años (nació en Londres en mayo de 2012), era una enamorada total del mundo equino, máxime cuando la familia tiene una finca con estos animales cerca de su mansión en Australia.

Como ha estado rodeada de hípica prácticamente desde que nació (varias son además las campañas publicitarias que su madre ha protagonizado con caballos), India ha acabado por quererlos tanto como la madrileña, y hasta les ha hecho varias fotografías, como aquella en la que la preadolescente besaba a un poni, que Pataky llamaba su "mejor amigo".

Quizá la diferencia estriba en que mientras que sus hermanos mellizos, Tristán y Sasha, se decantan por ahora más hacia otras aficiones y deportes como los acuáticos, India ya está demostrando sus dotes como amazona y monta a caballo delante de su madre, que con mucho orgullo ha grabado a la pequeña realizar sus primeros saltos.

"Cuando tu peque comparte tu misma pasión", ha escrito Elsa junto a un vídeo que han visto sus casi cuatro millones y medio de seguidores en Instagram y en el que se ve a India sortear como buena jinete un obstáculo a cámara lenta. Una evolución de sus paseos en la playa que ha enternecido a toda la familia Hemsworth, pero especialmente a Pataky, que ya puede ver cómo sus años dentro del mundo ecuestre tienen futuro dentro de su propio árbol genealógico.