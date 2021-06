Low Festival anuncia Izal, Primal Scream i Metronomy per al seu retorn el 2022

"Musicalment, han passat moltes coses des d'aleshores. I seguiran passant fins que, tres anys després, el 29 de juliol de 2022, els escenaris de la Ciutat Esportiva Guillermo Amor tornen a encendre les llums i inunden l'aire mediterrani amb les melodies favorites de més de 75.000 persones. És per açò que el cartell de Low Festival 2022, del que hui es presenten els primers 30 noms, té la missió d'arreplegar el millor i més rellevant que ha passat aquests anys en l'escena nacional del pop i del rock independent", explica l'organització en un comunicat.

Inaugura el cartell Izal, el nom del qual va indissolublement lligat al de Low Festival des dels seus primers àlbums, i que acaben de presentar 'Meiuqèr', el primer single del seu imminent nou disc.

En l'àmbit internacional, s'obri pas "el mite" de Primal Scream, més en voga que mai ara que, 30 anys després de la seua publicació, artistes com Lorde reivindiquen el so del seu seminal 'Screamadelica'. Però també diversos dels millors discos de 2019, el 'Metronomy Forever' de Metronomy, el 'FIVE V2' de White Lies, el 'Hot Motion' de Tremps i els sempre efectius !!!Chk Chk Chk amb 'Wallop'.

En el capítol nacional, un "dels millors regals" que va deixar 2020 va ser 'El Encuentro' d'Amaia, que cobrarà nova vida en directe a Benidorm, "per no parlar de la revolució que, en els últims dos anys, ha portat Sen Senra a la música espanyola, amb dos àlbums brillants que ho situen al capdavant dels nous creadors pop estatals".

D'eixe "olimp" ja formaven part artistes amb una llarga vinculació a Low Festival i que també han publicat discos destacats en aquest impasse, com León Benavente, Sidonie, Carlos Sadness o uns Carolina Durante que acaben de publicar 'Famoso en tres calles', el primer single del seu esperat segon àlbum.

No podien faltar en aquest repàs al que ha sigut "la no-vida dels últims dos anys" Ojete Calor, una altra de les bandes més volgudes pels 'lowers', que, amb 'Agapimú', van donar banda sonora i una mica de lluentor al confinament. Ni tampoc els enormes discos de Belako, Triángulo de Amor Bizarro, El Columpio Asesino, Anni B Sweet, Novedades Carminha, Biznaga i Marcelo Criminal.

També estaran presents els valencians La Habitación Roja, que fondran dos celebracions en una: el repàs als seus 25 anys de carrera i la presentació de la seua recentísimo 'Años Luz'. Igualment, part de la memòria emocional de Low Festival, Elyella aterraran a Benidorm amb guanyes de reprendre els balls on es van quedar parats. Estaran, segur, molt contents de poder presenciar, per fi, el debut a Benidorm d'una altra de les bandes més destacades dels últims dos anys, La La Love You.

A més, aterraran a Benidorm l'imminent nou disc de Rufus T. Firefly, l'arpa de Toundra, el desfasament descarnat de Mueveloreina, la reinvenció orgànica de Joe Crepúsculo, el nou pop de Colectivo Da Silva, els balls de Flash Shou i Buffetlibre i un bon grapat de noms nacionals i internacionals encara per desvetlar.

ABONAMENTS I DEVOLUCIONS

Els posseïdors d'un abonament per a l'edició de 2020 o 2021 podran utilitzar el seu abonament per al pròxim any sense necessitat de realitzar cap gestió. Per contra, si necessiten rebre l'import dels seus abonaments, hui mateix s'obri el termini de devolucions, actiu durant 15 dies. Per a sol·licitar la devolució bastarà amb omplir el següent formulari, disponible també en la web del festival.

Aquest dijous s'obri, a més, la venda de nous abonaments per a Low Festival 2022. Les noves entrades estaran a la venda a partir de les 12.00 hores en lowfestival.es i Entradas.com des de 70 euros.