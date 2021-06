Cómo proteger tu coche en verano con la ayuda de Amazon (¡y por menos de 22 euros!)

Los rayos de sol y el calor del verano son muy nocivos para nuestra piel, pero también para nuestros vehículos, por eso, debemos proteger los coches en verano del calor. La buena noticia es que no es difícil, ni caro, gracias a 20deCompras y a las ofertas de Amazon. Y es que, la luz ultravioleta pueda aumentar la temperatura del habitáculo del coche y dañar la tapicería o el salpicadero.

Para evitar esto, la mejor manera de proteger un vehículo es aparcarlo a la sombra y, todavía mejor, a cubierto en un garaje. Pero sabemos que esto es imposible para muchas personas, por eso, un producto indispensable en verano son los parasoles. Estos evitan que los rayos de sol entren directamente en el interior del coche y alivian, tanto los efectos nocivos, como el aumento de la temperatura del vehículo.

Para colocar el parasol solo hay que sujetarlo de un lado del parabrisas, apoyándolo en el espejo retrovisor. Algunos, incluso, llevan una goma para sujetarlo al mismo espejo y que no se desplace. Pero, lo más importante no es eso, si no colocarlo de manera adecuada. ¿Y cuál es esa manera? No la olvides nunca: el lado metálico, el que reflecta el calor, tiene que ir hacia afuera. Si lo ponemos al revés, se pierde el efecto protector.

Si todavía no cuentas con un parasol, puedes hacerte con el favorito de Amazon. El parasol para la luna de Masmas cuesta menos de 12 euros y bloquea la luz solar hasta un 99 por ciento. Además, su estructura interior de esponja y revestimiento de plata corta la radiación a tu coche y refleja los rayos en otra dirección.

El parasol debe sujetarse con el espejo retrovisor. Amazon

Y…, como dice Helen Lovejoy: “Es que nadie piensa en los niños”

Viajar en los asientos traseros del vehículo en pleno verano es muy duro si los rayos de sol te están dando justo en la cara y se está creando una atmósfera abrasadora con la que no puede ni el aire acondicionado. En la mayoría de viajes familiares los asientos traseros son para los niños y, como decía Helen Lovejoy de los Simpson, "¿es que nadie va a pensar en los niños?". En Amazon sí que piensan en ellos, por eso, por menos de 10 euros, podemos hacernos con parasoles para las ventanillas traseras con mosquitera y doble tejido para no dejar entrar los rayos ni el calor. ¡Tres en uno!

Durante los viajes, por las ventanillas traseras de los vehículos, los rayos de sol son muy molestos. Amazon

