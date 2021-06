Cómo identificar averías en el aire acondicionado del coche antes del verano

Suben las temperaturas (aunque vuelven a bajar, según las previsiones, hacia el final de la semana) y toca poner a punto el coche para los viajes de este verano. Uno de los elementos que más se usa (habitualmente, mal) y sufre riesgo de desgastarse y averiarse es el sistema de are acondicionado del vehículo, un imprescindible en los trayectos para luchar contra el calor.

La avería más habitual del sistema de climatización o aire acondicionado es sufrir una fuga a lo largo del circuito. Se sospechará de un fallo de este tipo cuando se note que el aire, aunque enchufado, no tiene potencia o no enfría. Esto quiere decir que en algún punto el sistema está perdiendo gas refrigerante y que, tras reparar la rotura, será necesario recargar este gas.

Para detectar este tipo de fisuras existen tres métodos:

Inyectando colorante dentro del sistema y utilizando una lámpara de rayos UV para detectar dónde se localiza el escape o la avería.

y utilizando una lámpara de rayos UV para detectar dónde se localiza el escape o la avería. Con un sistema especial que detecta los gases halógenos que escapan de los tubos y avisa mediante una señal acústica . Es ideal para detectar fugas en sitios poco accesibles o escapes de pequeño tamaño.

detecta . Es ideal para detectar fugas en sitios poco accesibles o escapes de pequeño tamaño. Mediante un sistema de gas formier (95% de nitrógeno y 5% de hidrógeno) y con un pequeño detector, se pueden recorrer todos los tubos del sistema hasta que este localice dónde está el escape.

Un mal uso del aire acondicionado o utilizarlo sin haber revisado su estado puede desembocar en una avería en el compresor del aire, lo que puede llegar a costar una reparación de entre 600 y 800 euros. Se puede intuir el desgaste o el mal funcionamiento del compresor con facilidad ya que el aire acondicionado directamente se parará o funcionará a trompicones.

El aire acondicionado es, por otro lado, uno de los sistemas que funcionan gracias al circuito eléctrico y electrónico del coche. Si este falla o no hace una buena conexión, el climatizador no se encenderá o no funcionará correctamente. Este fallo no tiene nada que ver con el compresor y es mejor acudir a un profesional a repararlo, ya que el coste de la reparación dependerá de la gravedad de la avería.

Y, por último, un filtro del climatizador sucio o deteriorado también interferirá en su funcionamiento, que se notará por una falta de potencia. Igualmente, si se notan malos olores, lo mejor será sustituir el filtro.