Jorge Javier frena en seco una posible crítica de Marta López a 'Supervivientes': "A mí, las hostias, a la cara"

Este miércoles, Mediaset volvió a enfrentar la gala principal de Supervivientes con Mask Singer, con la particularidad de que, en esta ocasión, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez comenzó en Cuatro y antes de lo habitual, a las 21:40. Se trató de una entrega con expulsión, pero también con dos momentos muy emotivos.

Y es que, dos de los concursantes recibieron visitas del exterior. Alejandro Albalá, que pudo abrazar a su madre; y Gianmarco Onestini, que pudo ver por fin a su hermano. Estas escenas suelen suscitar lágrimas y envidias a partes iguales entre los compañeros de los afortunados.

Pero, en esta ocasión, también se revolvió bastante el plató. Y es que, tras la marcha, también, de Anabel Pantoja para ver a Omar Sánchez; a Marta López y a Ana Luque, la dicharachera defensora de Olga Moreno, les surgió una duda: ¿Cuándo recibirá la pareja de Antonio David Flores una visita?

La pregunta no le gustó nada a Jorge Javier Vázquez, que intuyó que ambas estaban señalando que el programa iba en contra de su amiga, Olga Moreno. Y es que, la escena llegaba después de una violenta discusión en Supervivientes: tierra de nadie este martes, donde Rocío Flores dio a entender lo mismo, afeando incluso la labor del regidor del formato.

Ante una Marta López que descartó esa intención y dijo que el de Badalona era "muy mal pensado", este, visiblemente molesto, dijo: "A mí, las hostias, a la cara. Todavía queda mucho de concurso y todo puede pasar. De momento, Olga es líder, pero si tan disgustadas estáis, si queréis podéis venir vosotras a planear el concurso en las reuniones que se hacen a las 8:00 AM", dijo con sarcasmo.

sabian que Olguita iba ser lider hoy?

Merece Tom otra visita,?

Si Flores no habla a Jorge ,ira a Honduras?

Las nubes a que huelen?

LLegara el Kalma a Olguita?#SVGala11 pic.twitter.com/yf8Cj9gOQm — MaryGH2 (@Mary202085797) June 16, 2021

Por su parte, Luque reiteró que su defendida era la única que faltaba por recibir a un familiar. "He estado haciendo cuentas y mi Olga es la única que no ha tenido una visita todavía, creo que es ahora cuando ella necesita un abrazo".

López añadió, ante las bromas del presentador y Alexia Rivas, que le preguntaban si ella quería ser la sorpresa de Olga: "No veo justo que todavía no haya ido nadie de su familia a verla, ¿Irá Rocío a verla?", preguntó Marta. "No lo sé, porque a mí Rocío no me habla. Además de viejo verde soy perro viejo", concluyó el catalán.