Este miércoles, Mediaset volvió a enfrentar la gala principal de Supervivientes a Mask Singer, con la salvedad de que, en esta ocasión, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez comenzó en Cuatro y antes de lo habitual, a las 21:40. Se trató de una entrega con expulsión.

Tras la salvación de Gianmarco Onestini este martes, la cosa estaba entre Omar Sánchez, Tom Brusse y Alejandro Albalá. Este se encontraba especialmente contento porque recibió la visita de su madre, Paz Guerra.

Tras la salvación de Brusse, el expulsado terminó siendo la pareja de Anabel Pantoja. “Este programa se me ha quedado un poquito grande. Venía muy luchador, empecé muy fuerte, pero decaí, físicamente no estoy bien. Ha sido un orgullo compartir la experiencia con mis compañeros. No me encuentro bien. Estoy orgulloso por Alejandro, porque sé que es un luchador", dijo, cabizbajo, en su despedida.

Mientras tanto, Anabel Pantoja esperaba en el aeropuerto Antonio Suárez Madrid Barajas para coger un avión que la llevaría, desde las 03:00 AM, a Honduras para encontrarse con su novio. Entre la duración del viaje y la cuarentena, parecía imposible que el esperado encuentro entre ambos se produjera en la isla. Por ello, Jorge Javier Vázquez anunció un cambio: el nombre del expulsado definitivo se sabría el martes en Supervivientes: en tierra de nadie, el programa presentado por Carlos Sobera.

Y es que, Sánchez pasó a convivir con Palito Dominguín y Lola Mencía. Eso sí, no mostró mucho entusiasmo ni sorpresa ante esto, asegurando que ya sabía de la existencia del palafito al llegar a Playa Destierro. Pese a su bajo ánimo y discurso pesimista, supo emocionar a las jóvenes al decirles que eran mucho mejores como supervivientes que algunos concursantes de pleno derecho, y que merecían ganar.