El pleno abordará varias cuestiones sanitarias como el Plan de Atención Continuada, la Ley de Caza y la de Juego

Se iniciará con las preguntas al Gobierno, siendo las dos primeras del Grupo Parlamentario Popular, sobre "si prevé que se sigan cerrando servicios sanitarios por falta de personal sanitario en el futuro", a la que seguirá otra para ver "cómo piensa solventar el Gobierno de La Rioja el cierre reiterado del servicio de urgencias del CARPA por falta de médicos.

A continuación, el Grupo Parlamentario de Cs cuestionará sobre la "estrategia de contratación de personal en el Servicio Público Riojano de Salud, más allá de la cobertura de vacantes".

Posteriormente, tomará de nuevo la palabra el PP para preguntar "sobre cuándo presentará el Gobierno la estrategia de Atención Primaria que lleva anunciando el PSOE desde febrero de 2019, y después, el Grupo Parlamentario Mixto-IU, sobre "las medidas que va a tomar el Gobierno de La Rioja para garantizar la asistencia pediátrica a todos los niños y niñas en Alfaro".

El Grupo Parlamentario Popular proseguirá con una cuestión sobre la votación a favor de La Rioja en el Consejo Interterritorial de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas, frente a la COVID-19, y otra acerca de "cuántos médicos internos residentes han decididoquedarse a trabajar en el SERIS tras acabar su especialización".

Las preguntas las cerrará Ciudadanos acerca de que "si le parece oportuno imponer decisiones sin consenso, respecto a las medidas para contener la pandemia, mediante publicación en el BOE".

A continuación, el Grupo Parlamentario Mixto-IU interpelará al Gobierno sobre la política general del Gobierno en materia del ServicioRiojano de Salud.

PROPOSICIONES NO DE LEY

Tras ello, se sucederán varias Proposiciones No de Ley, la primera de Ciudadanos sobre la posible implementación de un mecanismo de pago parala red estatal de vías de alta capacidad, a la que seguirá una del PP para que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a instar al Gobierno de España a "no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, como ha declarado probado el Tribunal Supremo, no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolasy que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido".

El PP también defenderá la mejora de la red de recursos de atención social especializada y de rehabilitación, ampliando el número de plazas de atención diurna para personas con trastorno mental crónico en centros de día y centros ocupacionales, sin exclusión por grado de dependencia.

Posteriormente, el Grupo Mixto-IU pedirá que se "rechace el embargo que sufre la República de Cuba, y en ese sentido, considera que es el momento de que el Congreso de EE.UU ponga fin al embargo a la isla".

Las Proposiciones No de Ley finalizarán con una de Cs para establecer"un programa de ayudas e incentivos al consumidor, mediante un sistemade bonos, para fomentar la contratación de los servicios de las agencias de viajes para turismo nacional", y una última de IU para pedir que el Parlamento de La Rioja "se comprometa a la tramitación de la Ley de igualdad, reconocimiento de la identidad sexual y/o expresión de género y derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja, a la mayor brevedad".

El pleno concluirá con los Proyectos de Ley de Caza y gestión cinegética de La Rioja, y la Ley Reguladora de los Juegos y Apuestas de La Rioja.