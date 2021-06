La Junta General rechaza la reprobación de Berta Piñán con los votos de PSOE, Podemos, IU y Foro

El diputado de Ciudadanos Luis Armando Fernández Bartolomé fue el encargado de defender esta iniciativa, asegurando que aunque la Fundación Selgas-Fagalde es privada "da un protagonismo enorme" a las instituciones públicas, entre las que cito la Consejería, el Ayuntamiento de Cudillero, la Iglesia o la Unniversidad. En ese sentido, ha señalado que se han "malvendido" los cuadros a la Fundación de Amigos del Prado y se ha preguntado qué hizo la Consejería durante este tiempo "sino conocía ni el inventario".

Por su parte, desde Vox, Ignacio Blanco, ha comenzado cargando contra Ciudadanos por "reforzar a la propia consejera que quieren reprobar" ya que la iniciativa no iba a salir adelante, aunque sí se mostró a favor de la reprobación. Así, ha calificado a Piñán de ser "la consejera de la llingua". "No se merece gestionar el turismo y la cultura, porque esta preocupada por la toponimia en los carteles", ha indicado.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, también ha criticado a Ciudadanos por votar en su momento en contra de realizar un inventario de la colección de Cajastur o respaldar los trabajos del Principado en el Chao Samartín. "No tiene sentido no preocuparse por estas cosas y ahora pretender reprobar a la consejera, no voy ayudarles a purgar sus errores", ha indicado.

Por su parte, la portavoz de IU-IX, Ángela Vallina, también ha mostrado su rechazo a la iniciativa a pesar de compartir "bastantes de las críticas". En ese sentido, ha recordado la "deslealtad" del presidente de la Fundación con Asturias y con los principios de la entidad y ha indicado a Ciudadanos que en la legislatura pasada no registraron ni una pregunta sobre la Fundación, "así que no les interesaba tanto".

El diputado de Podemos Asturies, Rafael Palacios, ha sido también muy crítico con Ciudadanos y ha calificado la iniciativa de "ideológica y tacticista" para "generar un debate y una tensión innecesaria". "Para ustedes es la consejera de la 'llingua' y tienen odio a la 'llingua' y a Asturias", ha indicado Palacios, de la que ha acusado a Ciudadanos y Vox de pretender utilizan a Piñán como un "saco de boxeo" para dar golpes a la lengua asturiana.

Por su parte, desde el PP, la diputada Gloria García ha mostrado el apoyo de los 'populares' a la reprobación cargando contra una consejera que "no quiso ver lo que estaba pasando". "Queda muy claro el interés de una gestión totalmente opaca y oscurantista", ha indicado, para señalar que Piñán "no hizo nada y está demostrando que no tiene ningún interés en la cultura".

Para finalizar, la socialista Noelia Macías ha señalado que la reprobación no buscaba ir contra la gestión de la consejera sino "en contra de la política lingüística". Así, ha defendido que la consejera facilitó toda la información e hizo todas las gestiones posibles. "Sorprende que quieran reprobar a quien ha iniciado los tramites para proteger esos bienes", ha sentenciado.