Adelante pide que la consulta vecinal sobre zona azul se incluya como indicador de la continuidad o retirada

De igual modo, piden conocer "los datos relativos al período de prueba, que se potencie el diálogo y que se ponga fin a las imposiciones y manipulaciones por parte del alcalde, Francisco de la Torre".

La viceportavoz de la coalición de IU y Podemos, Remedios Ramos, ha destacado que "contamos con el apoyo vecinal y vamos a seguimos denunciando el oscurantismo con el que se está gestionando la zona azul en Huelin y en calle La Unión".

"Estamos en contra de la privatización con fines lucrativos del suelo público de nuestros barrios. El alcalde actúa de espaldas a la ciudadanía y manipulando, sin escuchar a la gente. Mientras, los vecinos y las vecinas están votando para poder decidir lo mejor para su barrio", ha agregado.

Ramos ha reclamado a De la Torre que rectifique, "ya que la implantación del SARE es un auténtico fracaso, queremos conocer los datos que el alcalde dice tener para seguir aplicando la zona azul sin contar con las personas residentes".

"Una vez más actúa para contentar a unos pocos y dañar a la mayoría. Se trata de zonas donde hay muchos edificios antiguos que no tienen aparcamiento y viven muchas personas mayores, la zona azul actúa como una nueva barrera para sus familiares y cuidadores", ha agregado.

Por su parte, el concejal de la confluencia de Podemos e IU Nicolás Sguiglia ha criticado que "el alcalde ha engañado a la vecindad de los barrios de Málaga".

"Siempre aseguró que no se implantaría la zona azul sin consenso con la gente, pero, a pesar de la fuerte contestación, la ha impuesto y su intención es dejarla de forma permanente. No ha existido diálogo alguno y se ha tomado una decisión arbitraria", ha dicho.

Sguiglia ha acusado a De la Torre de "faltar a su palabra, ya que ha asegurado que habría un período de seis meses de prueba para evaluar el resultado. Uno de los principales indicadores de los que se vale el Ayuntamiento es el índice de rotación. En el caso de Huelin comprobamos que es muy bajo, en torno a dos vehículos por día, no está justificada la implantación de la zona azul".

Por todo ello, ha dicho, "proponemos que los resultados de la consulta vecinal se incorporen a los indicadores que emplee el Ayuntamiento para tomar una decisión sobre la continuidad o la retirada de la zona azul".

"Las declaraciones del equipo de gobierno en defensa de la zona azul apoyándose en la asociación Mahos no tienen mucho rigor, no son representativas, es necesario que el alcalde vuelva a la senda del diálogo y el consenso vecinal, estamos sufriendo una medida injusta y arbitrario", ha criticado.

El portavoz de la 'Plataforma Vecinal No al Sare', Nacho Romera, ha incidido en que "ya hace varios días que los seis meses de prueba terminaron, pero la gente tiene que seguir pagando por aparcar en la calle".

"Y el alcalde sigue escondido como lo ha estado durante los últimos seis meses en los que no ha querido reunirse con nosotros. La zona azul está siendo un fracaso, la prueba nos la da la imagen constante de hileras de aparcamientos vacíos, no hay rotación y los vecinos no podemos aparcar", ha concluido.

También Romera destaca que "desde la plataforma hablamos en nombre de miles de vecinos, somos diversos colectivos identificados, pero el alcalde no nos escucha. Sin embargo, se agarra a un clavo ardiendo para escudarse en un grupo de hosteleros que defiende la zona azul. Somos democráticos y lo que queremos es que se tenga en cuenta y se recoja en el estudio la decisión que salga de la votación, sea el resultado que sea".