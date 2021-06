Economia esperarà a tindre l'informe que li falta de Territori per a decidir sobre l'ATE del Mestalla

El departament que lidera Rafa Climent havia sol·licitat un informe a l'Ajuntament de València, que li va ser remès el passat 17 de maig, així com diversos informes a la Conselleria que dirigeix Arcadi España.

Aquesta última li va traslladar aquest dilluns el seu 'Informe sobre la incoació de l'expedient d'imposició de penalitats al promotor de l'ATE València CF', elaborat per la Direcció general de Política Territorial i Paisatge a petició de la Subsecretaria de la Conselleria d'Economia, que li sol·licitava assessorament en aquest assumpte.

El document proposa sancionar el València CF amb més de 2,3 milions d'euros per "incomplir" els terminis d'execució de la primera fase de les obres de l'ATE 'València Club de Futbol', que contemplen la construcció d'un hotel, adjudicat a la mercantil Expo Grupo, al costat de l'antic estadi del Mestalla.

No obstant açò, encara falta un segon informe sol·licitat per la Direcció general de Comerç que ha de pronunciar-se l'escrit presentat el passat 20 d'abril, Anil Kumar Murthy, en nom i representació del València CF, en el qual proposa un nou calendari d'actuacions que implica la finalització global de l'ATE l'any 2030 i no en 2025 com es preveia inicialment.

Des de Territori ha explicat a Europa Press que aquest segon informe estarà en "qüestió de setmanes" i Economia esperarà a tindre aquest altre document per a prendre decisions, han apuntat fonts coneixedores del procés.

A més, el departament que lidera Arcadi España encara ha d'emetre un informe més, en aquest cas relatiu a la Fase 2 de l'ATE, que inclou la finalització del nou estadi del Mestalla.