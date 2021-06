La presentadora de Espejo público ha acostumbrado a sus telespectadores a poder disfrutar de una nueva anécdota sobre su vida casi a diario. Este martes, la presentadora ha hablado de algunas de sus debilidades gastronómicas y como su ansia por disfrutar de un buen bocado le ha jugado una mala pasada en alguna ocasión.

La conversación ha surgido a raíz de la visualización de un vídeo viral en el que un pulpo consigue introducirse en un jarrón de cristal con asombrosa facilidad. Seguidamente, el colaborador Fran Rivera ha hablado de un famoso documental sobre este animal invertebrado: Lo que el pulpo me enseñó. Las anotaciones de sus compañeros han hecho que Susanna Griso recordara una anécdota un tanto desagradable con este cefalópodo.

La comunicadora ha contado que cuando era una niña sufrió una intoxicación de pulpo a feria. "Me pasé años que no podía ni oler el pimentón", ha comentado la periodista. "Pero porque comerías mucho, ¿no?", ha preguntado sorprendido uno de los colaboradores. "Porque comí tres días seguidos, exagerada", ha respondido Griso. La presentadora ha explicado que visitó Galicia cuando tenía siete años y que allí se enamoró del plato típico.

"Son tan generosos los gallegos que empezaron a ofrecerme, como les dije que me gustaba el pulpo... Ahora casi lo dosifico", ha comentado la periodista catalana. "No le has cogido fobia, pero si aversión", ha añadido uno de los colaboradores. El tertuliano, Diego Revuelta, ha destacado la debilidad de su compañera por contar anécdotas personales y ha propuesto que se incluya una sección en el programa Espejo público llamada "terapia".