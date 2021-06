Sánchez prevé informar al Congreso de los indultos la primera semana de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer en el Pleno del Congreso la primera semana de julio para dar cuenta de los indultos a los políticos independentistas presos que prevé aprobar próximamente el Gobierno, según han avanzado a EFE fuentes parlamentarias.

Según las mismas fuentes, la Junta de Portavoces ha analizado en su reunión de este martes la comparecencia de Sánchez a petición propia, que previsiblemente sería en el pleno del miércoles 7 de julio, aunque el orden todavía está por fijar.

El presidente del Gobierno comparecerá para explicar los indultos que tiene previsto aprobar y para detallar las conclusiones de la última Cumbre Europea.

El PP había solicitado en varias ocasiones un pleno monográfico que había sido rechazado para que Sánchez explicara estas medidas de gracia. E

Carmen Calvo reitera que los indultos "están cerca"



Por su parte la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido este martes en que los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O "están cerca" y no ha descartado que el Consejo de Ministros pueda aprobarlos la primera semana de julio "o antes".

En una entrevista en Canal Sur Radio, Calvo ha asegurado que los indultos "están cerca porque el Ministerio de Justicia está terminando los expedientes que son, como todo el mundo sabe, individualizados, como no puede ser de otra manera y están terminando todo ese trabajo".

"Cuando decimos, y yo misma lo he dicho, que están cerca es porque la semana que viene o la siguiente, en no mucho más que dos o tres semanas tienen que estar terminados", ha explicado la vicepresidenta, que ha defendido que estos plazos no se diferencian de la tramitación de cualquier otro indulto.

"Es así como van todos los indultos, yo comprendo que estos tienen una relevancia política importantísima y nadie se la puede quitar. Yo tampoco, como es lógico. Pero no dejan de ser tramitaciones desde el punto de vista administrativo todas iguales, expedientes individualizados que son muy rigurosos", ha subrayado.