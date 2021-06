El PP pide "responsabilidad" a Revilla al difundir informaciones sobre la 'variante Delta'

El diputado y responsable de Sanidad del PP, César Pascual, ha hecho esta petición después de que este lunes el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, haya afirmado que esta variante es muy resistente a la vacuna, sobre todo a AstraZeneca, y tiene una incidencia hospitalaria muy grande, "algo que no es correcto".

En nota de prensa, Pascual ha advertido que se debe ser "especialmente escrupuloso" con las informaciones sanitarias que se trasladan a la ciudadanía y ha reprochado al presidente que "no haya sido riguroso" en algunas de sus manifestaciones sobre la 'variante Delta'.

En este sentido, ha afirmado que las declaraciones de Revilla sobre la incidencia hospitalaria de esta variante "no son correctas", puesto que, aunque los datos confirman que la Delta supone el 90% de los nuevos contagios en Reino Unido y es un 66% más transmisible, también señalan que "esta transmisión comunitaria no está provocando un incremento exagerado de los ingresos hospitalarios ni de los fallecimientos".

El diputado popular también ha recriminado al presidente que afirme que la vacuna de AstraZeneca no tenga una eficacia tan alta como las otras vacunas sobre la 'variante Delta' y le ha pedido que, en lugar de alarmar a la población y de responsabilizar a los ciudadanos de su propia protección, "aporte soluciones como acelerar la segunda dosis de vacunación entre el colectivo de 60 a 69 años".

"Está demostrado que las vacunas son eficaces incluida AstaZeneca, mayoritaria en Reino Unido, porque esta variante no tiene la mutación 484. Además, el mayor riesgo de contagio se está viendo en jóvenes y en aquellos que no se han vacunado o no han recibido la segunda dosis", ha subrayado.

Por todo ello, el diputado del PP ha exigido a Revilla que "se deje de titulares" y adelante la vacunación de la segunda dosis con AstraZeneca entre el colectivo de 60 a 69 años porque la vacuna "es el mayor factor de protección".