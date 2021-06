AMP.- Territori proposa sancionar el València CF amb més de 2,3 milions per incomplir la Fase 1 de l'ATE del Mestalla

Així ho planteja en el seu 'Informe sobre la incoació de l'expedient d'imposició de penalitats al promotor de l'ATE València CF', elaborat per la Direcció general de Política Territorial i Paisatge a petició de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que li sol·licitava assessorament en aquest assumpte.

El document, consultat per Europa Press, es pronuncia sobre la Fase 1 de l'ATE, que contempla la construcció d'un hotel al costat de l'antic estadi del Mestalla, i el retard del qual considera "imputable" al promotor, per al qual proposa una multa de 2.361.000 euros, calculada entorn al 10 per cent del pressupost del contracte.

El present informe s'emet a la vista de la petició formulada per la Conselleria d'Economia Sostenible, que sol·licita a la Direcció de Política Territorial i Paisatge assessorament en relació amb la incoació de l'expedient d'imposició de penalitats al promotor de l'ATE 'Valencia Club de Futbol', sobre la base del Conveni del 29 d'abril de 2015 subscrit entre la Conselleria d'Economia i el València CF (d'ara endavant promotor).

Tot açò, després que el passat 20 d'abril, Anil Kumar Murthy, en nom i representació del Valencia CF, presentara un escrit en què proposa un nou calendari d'actuacions que implica la finalització global de l'ATE l'any 2030 i no en 2025 com es preveia inicialment.

La Clàusula V del conveni de 2015, relativa a compromisos del promotor respecte als terminis -recorda Territori en el seu informe- diu expressament que "l'incompliment per causa imputable al promotor, dels terminis i, si escau, de les pròrrogues, comportarà la imposició de les penalitats previstes en la legislació urbanística i de contractes de les administracions públiques i, si escau, la resolució de l'ATE, amb incoació de la garantia definitiva".

Des de la Conselleria de Política Territorial recorden que l'Ajuntament de València, com a responsable del seguiment i execució de l'ATE al costat de la Conselleria d'Economia, també va emetre un informe, el passat 17 de maig, sobre la Fase 1 de l'ATE en el qual, malgrat constatar que l'hotel projectat no s'ha executat, sí es va adjudicar a la mercantil Expo Grupo, per la qual cosa considera executada la Fase 1.

No obstant açò, Territori assenyala que la Clàusula III del conveni de 2015 arreplega que "el promotor es compromet a executar les obres d'urbanització i edificació i a implantar les activitats que s'arrepleguen en el Pla d'Actuació Territorial Estratègica, aprovat per la Conselleria" i per tant, considera en el seu informe que "sí és un compromís del promotor executar l'hotel, i en tant aquesta edificació no es duga a terme i s'obtinga, a més, la llicència d'obertura, la Fase 1 estarà incomplida, incompliment que és imputable al promotor".

Quant a les penalitats, Política Territorial assenyala que hauran de ser "proporcionals a la gravetat de l'incompliment i com a màxim no podran ser superiors al 10 per cent del pressupost del contracte, que vindrà determinat pel pressupost de contracta i les taxes, exclòs en tot cas l'IVA i calcula que la sanció ascendiria a 2.361.675,78 euros.

NO DESCARTA INDEMNITZACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ

A més, el document apunta que la imposició de penalitats no exclou la indemnització al fet que l'Administració puga tindre dret per danys i perjuís amb motiu del retard imputable al contractista.

En tot cas, precisa que la incoació del procediment per a la imposició de penalitats, mitjançant resolució de l'òrgan competent de la Conselleria d'Economia, que incloga la proposta de penalitat a imposar, es farà efectiva sobre la garantia constituïda amb audiència al promotor per un termini de 10 dies naturals, audiència a l'avalista o assegurador del promotor per un termini de 10 dies naturals, informe de l'Advocacia i dictamen del Consell Judrídic Consultiu si es formula oposició per part del promotor.

A més, haurà de figurar resolució de l'òrgan competent de la Conselleria d'Economia que inclourà en tot cas, el requeriment al promotor perquè procedisca a reposar la garantia en els termes i amb les conseqüències que, en cas d'incompliment, determina la normativa de contractes del sector públic.

Després d'aquest informe, el departament que lidera Arcadi España encara ha d'emetre un altre més, en aquest cas relatiu a la Fase 2 de l'ATE, que inclou la finalització del nou estadi del Mestalla.