El pleno rechaza el expediente de modificación de crédito que Jácome vinculó a una cuestión de confianza

Jácome convocó este pleno extraordinario para intentar sacar adelante una modificación de crédito por 62 millones de euros. Para ello, vinculó al medida a una cuestión de confianza que, de no salir aprobada -como ha sucedido-, abriría la puerta al resto de partidos a presentar una moción de censura.

El expediente ha sido rechazado con los mismos votos que en el pleno ordinario: abstención del Partido Popular (7), la negativa de BNG (2), PSOE (9) y cuatro de los no adscritos, junto al sí del equipo de gobierno (3), Ciudadanos (1) y el ex edil de la formación naranja que ahora se encuentra en el grupo de no adscritos.

Los partidos tendrán un mes para lograr un acuerdo que permita presentar la moción de censura con un candidato alternativo para la alcaldía. De lo contrario, Jácome volverá a su puesto con la modificación aprobada

La única opción para lograr la mayoría necesaria -14 de los 27 votos de la Corporación- pasa obligatoriamente por un pacto entre PP y PSOE, ya que los concejales del grupo de no adscritos no pueden votar.

El alcalde ha manifestado que esta vinculación no supuso un "riesgo", dado que opción de una moción de censura "estaba ahí ya antes de esta modificación de crédito y está ahí después".