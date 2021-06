Kim Kardashian confiesa que ha suspendido, por segunda vez, un importante examen de Derecho

Ya comentó en un episodio emitido el pasado mayo, pero grabado en octubre, que no lo había superado. Era un suspenso muy doloroso para Kim Kardashian porque se trataba del FYLSE (First-Year Law Students’ Examination, el examen para alumnos de primer año de derecho), una prueba para poder continuar con su carrera y que le daba alas para llegar a conseguir una licencia para ejercer como abogada.

Pero ahora, en el episodio final de Keeping Up With The Kardashians, la empresaria ha desvelado que tampoco ha logrado superarlo la segunda vez que se ha presentado, ante la cual tenía bastantes dudas y en la que, además, ha sacado peor nota, también porque ella misma había advertido que tuvo menos tiempo para preparárselo entre la crianza de sus hijos y el divorcio con Kanye West.

En la escena en cuestión, la más mediática de las Kardashian habla con las abogadas Erin Haney y Jessica Jackson, quienes le habían estado ayudando a preparárselo y si bien en el primer intento sacó un 474 de puntuación, en esta segunda ocasión ha obtenido solo 463 puntos, haciendo falta un mínimo del 70% correctamente. Es decir, 560 puntos.

El baby bar, como también se conoce a este examen que dura siete horas (cuatro horas para la parte de preguntas a desarrollar y otras tres de 100 preguntas tipo test, valiendo ambas 400 puntos), sigue siendo la asignatura pendiente de la influencer, que prometía hacerlo mejor la próxima vez, dando a entender que a la tercera va la vencida.

Este FYLSE lo administra el Colegio de Abogados de California, si bien se explicita que la prueba está centrada en principios generales de la ley y no en la que corresponde solo al estado de la Costa Oeste de Estados Unidos. Las cuestiones versan sobre tres áreas del derecho: Contratos, Derecho Penal y Agravios, de acuerdo con el derecho anglosajón.

Pensado para aquellas personas que estudian derecho en facultades no acreditadas o a través de Internet, Kim Kardashian puede animarse con aquello de 'mal de muchos, consuelo de tontos', puesto que cada examen suelen aprobarlo una media del 20% de los alumnos que se presentan. Es decir, 1 de cada 5 estudiantes.