Kim Kardashian vuelve al centro de la polémica en las redes sociales por su nuevo anuncio de ropa interior con la marca Skims en el que varios espectadores han encontrado un detalle que ha levantado sospechas.

En el vídeo se puede observar cómo Kim está acostada usando una ropa interior de color beige mientras recorre su cuerpo con su dedo, pero este se deforma al pasarlo por su cadera para luego regresar a la normalidad.

Un fallo que no ha pasado desapercibido entre los usuarios de internet, quienes se han hecho eco en varias redes, llegando a los 25 millones de visualizaciones en vídeos como el de Alex Kelly en TikTok.

En Instagram también ha generado debate, la influencer Kenzie Brenna incluso ha querido dar su opinión en una publicación en su perfil, en el que cuenta con casi 400.000 seguidores: "La verdad es que esto me pone triste y me decepciona. No necesitas hacer esto. Está creando expectativas inalcanzables que nos hace pensar que todas debemos tener curvas en determinadas zonas del cuerpo pero a la vez ser delgadas en otras".

La dirección de la marca promocionada por la famosa ya ha salido en su defensa alegando que fue un error durante el proceso de carga. La declaración, según la revista Page Six, afirma que: "El anuncio de Skims que se emitió la semana pasada con la colección Fits Everybody inicialmente tuvo un error como resultado de que el vídeo perdió su calidad".

Con respecto a Kim Kardashian, la empresaria no ha comentado nada al respecto, pero ha seguido promocionando la marca en sus distintos perfiles en redes sociales.