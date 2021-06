Angelina Jolie, fotografiada llegando a casa de su primer exmarido con una botella de vino

"Llevo sola mucho tiempo", argumentó recientemente Angelina Jolie mientras reflexionaba sobre su vida durante el juicio contra Brad Pitt por sus hijos. Pero no, el titular de esta noticia no va por el actor de 57 años, que esa historia está más que cerrada, sino porque parece ser que tras lo de Ben Affleck y Jennifer Lopez se está poniendo de moda en Hollywood volver a verte con tu expareja de hace bastantes años.

En el caso de la intérprete de Maléfica, Inocencia interrumpida o El intercambio ese antiguo amor que ha vuelto a su vida es alguien con quien llegó a pasar por el altar. De hecho, fue el primero con el que se dio el "sí, quiero": el también actor Jonny Lee Miller, conocido por sus papeles como Sick Boy en Trainspotting o Sherlock Holmes en Elementary.

La actriz, que tras el juicio con Pitt ha preferido regresar a Nueva York con todos sus hijos, ha sido vista entrando al apartamento de su exmarido entre 1996 y 1999 (después comenzaría otro matrimonio con Billy Bob Thornton) en el popular barrio DUMBO, en Brooklyn, cuyo nombre es un acrónimo de "Down Under the Manhattan Bridge Overpass" [Debajo del paso elevado del puente de Manhattan].

Pero eso no es todo, porque más allá de ir vestida normal para una celebrity en La Gran Manzana (larga gabardina color crema, bolso de Louis Vuitton, pantalón sencillo blanco y sandalias a juego), llevaba en la mano una botella de vino Peter Michaels, una marca con precios que pueden rondar desde los 400 a los 2.000 dólares.

Tal y como ha revelado The New York Post, Jolie llegó sola, sin guardaespaldas ni más acompañantes, y salió de la casa tres horas más tarde, a las 22.30 de la noche de este viernes, hora local. Su visita a la Costa Este tiene que ver, explican desde el citado medio, con una celebración tardía de su cumpleaños (el pasado día 4 alcanzaba las 46 primaveras).

Para confirmar las sospechas, el rotativo informa de que a la mañana siguiente Jonny Lee Miller, de 48 años, salió de su casa a correr bajo la lluvia por su vecindario. El británico y Jolie se conocieron en 1995 rodando como protagonistas la cinta Hackers, piratas informáticos. Poco después, teniendo 20 años ella y 22 él, se casaron.

Aunque fueron marido y mujer hasta 1999, esta solo fue la fecha oficial del divorcio, pero ya desde 1997 habían estado viviendo separadamente debido a sus diversos compromisos y horarios imposibles para continuar la relación. Eran jóvenes, se explica, porque no solo han seguido manteniendo el contacto, sino que hasta se han dicho las cosas más bonitas públicamente.

"Fue, con toda probabilidad, la cosa más estúpida que jamás he hecho", dijo Angelina en 2004 a la revista B sobre lo que supuso para ella divorciarse del británico. Jonny Lee Miller se divorció en 2018 de quien fue su esposa durante 10 años, Michele Hicks, conocida por sus papeles en las series Mr. Robot o The Shield: Al margen de la ley.