Jordi Sevilla: "El Gobierno sí podía hacer cosas para bajar el precio de la luz; es mentira cuando decían que no"

Jordi Sevilla (Valencia, 1956), exministro de Administraciones Públicas (2004-2007) en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha criticado sin tapujos los cambios del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la factura de la luz, donde ahora se establecen tres tarifas diferentes según la franja horaria de la que se trate.

Sevilla, que salió de la presidencia de Red Eléctrica en enero de 2019 por sus discrepancias con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgrana así en una entrevista en La Información tres aspectos erróneos de las nuevas tarifas de la luz.

"Que el Gobierno sí podía hacer cosas para bajar el precio de la luz, con lo que es mentira cuando decían que no; la incompatibilidad entre la transición ecológica y el modelo de mercado mayorista que tenemos en el sector eléctrico; y que el Ejecutivo ha estado muy lento, porque las nuevas franjas horarias, de las que se hablaba en el sector hace tiempo, se comprometieron a hacerlas en marzo, y ha tardado mucho la ministra en aplicarlo, quizá porque era consciente de que esto enfadaba a grandes grupos eléctricos y prefería no hacerlo", ha asegurado ahora analista económico de referencia de la consultora de comunicación y asuntos públicos Llorente y Cuenca (LLYC).

Sevilla ha insistido que este nuevo sistema de precios es incompatible con la apuesta por una transición ecológica que implica la entrada de energías limpias mucho más baratas y ha propuesto dos nuevas líneas de trabajo. Por un lado, la proliferación de los contratos de suministro a largo plazo fuera de mercado (conocidos como PPA), que “no están lo suficientemente incentivados”; y por otra parte, cambiar el actual sistema pese a las reticencias de la Unión Europea.

"Hay que pedirle al Gobierno mayor diligencia, mayor rapidez y cambiar el sistema de fijación de precios del mercado mayorista”, ha sentenciado el que fuera redactor del programa económico de Pedro Sánchez en 2015 y 2016.

"Todo lo que significa el autoconsumo rompe también con el mercado mayorista, los modelos de conexión a la red se siguen rigiendo con el sistema anterior y se ha generado una burbuja que ha frenado todo; todavía hoy tenemos aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima, pero aún no está la programación ni sabemos cuántas conexiones se van a hacer y donde, que tenían que estar previstas en diciembre del año pasado. Red Eléctrica en este momento no sabe cuáles van a ser las inversiones que tiene que hacer el año que viene, porque el Gobierno todavía no lo ha aprobado”, ha explicado.