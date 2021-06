Page recuerda a la oposición en C-LM su compromiso contra el trasvase: "Ese acuerdo tiene que hacerse valer"

"Tiene mi apoyo la oposición, que ha firmado ese compromiso aquí, para hacerse valer", ha expresado García-Page, que ha incidido en su apoyo y su exigencia para ello "y que no se lleve adelante el proyecto que dejaría absolutamente condenada a esta Comunidad Autónoma a un factor secundario respecto al agua".

García-Page se ha expresado así, en referencia a la Proposición no de Ley que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados para retirar la "modificación unilateral" de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura aprobadas por Real Decreto, convocar una Mesa del Agua con todas las comunidades y usuarios afectados y trabajar para alcanzar un Pacto Nacional del Agua, refrendada, entre otros, por la diputada del PP por Albacete Carmen Navarro.

"Si aquí hemos pactado todos una alternativa y una solución a los trasvases injustificables y firmamos eso, eso tiene que ir, no sé si a misa, que no es el caso, pero sí al Congreso", ha recalcado, asegurando que él mismo será el primero que hará que ese acuerdo se transmita y "que podamos cancelar mediante el diálogo, el acuerdo, sin aspavientos y ultimátum" algo que cualquiera que se acerque a ver apreciará que es "un atropello ambiental".

García-Page ha aseverado que "no vale mirar para otro lado" en este asunto, sobre el que ha añadido que "se pongan como se pongan el trasvase es insostenible y cuando más rápido vayamos todos juntos en la búsqueda de alternativas mejor para todos, sobre todo para los que finalmente saben que este no es un problema político ni siquiera ideológico, sino casi físico" pues "de donde no hay no se puede sacar".

El responsable autonómico ha dedicado a este tema gran parte de su intervención en la gala de entrega de los Premios Regionales de Medio Ambiente, que se ha celebrado en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina (Toledo) y durante la que se han entregado 21 reconocimientos para rendir homenaje a los hombres, mujeres e instituciones públicas y privadas que trabajan día a día por el cuidado y conservación del entorno y conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, que tuvo lugar el pasado 5 de junio.

CREER EN LA IGUALDAD

La gala, no obstante, ha comenzado con todos los presentes guardando un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia machista, a la que se ha referido también posteriormente el responsable autonómico -que hoy cumplía años- para asegurar que "es un día malo", de los que conmueven, haciendo alusión especialmente al caso de las niñas de Tenerife. Palabras que han secundado los intervinientes que le han precedido.

"Parte de ese drama son los hijos, hoy lo hemos visto y lo estamos sintiendo", ha admitido, apelando a la "responsabilidad del ambiente" y a la responsabilidad "compartida" que ponga por delante "los valores y derechos de la gente, sobre todo cuando se fundamentan en la igualdad". "Es muy difícil creer en la igualdad entre hombre y mujer si no se cree primero en el conjunto, en la igualdad a secas", ha subrayado.

Se ha felicitado, por otra parte, de que Repsol haya decidido levantar el ERTE de su planta de Puertollano, un "regalo" que espera poder celebrar el próximo día 9 de julio en esa ciudad "si todo va bien" y el COVID "no interrumpe" al rector de la Universidad regional, Julián Garde -confinado actualmente tras dar positivo-, con quien espera poder firmar un acuerdo estratégico con la institución en la ciudad minera. Además, ha avanzado otro "magnífico" acuerdo estratégico el 14 del próximo mes en Talavera, con la alcaldesa, Tita García Élez.

Respecto al medio ambiente, ha defendido la necesidad de tomar conciencia a nivel educativo pero también de cambiar determinados hábitos de consumo o energéticos, avanzando la aprobación, durante este mismo mes de junio, de la Estrategia de Cambio Energético.

IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha puesto en valor que se haya recuperado el Premio Regional de Medio Ambiente, en sus dimensiones social, económica y ambiental, y tras hacer un repaso por las distintas acciones puestas en marcha por el Gobierno autonómico "alineadas" con la UE y el Gobierno de España, ha admitido que "queda mucho camino por recorrer y a eso nos queremos comprometer".

Tras acordarse Escudero de los que luchan contra los incendios forestales en Castilla-La Mancha, ha abogado por la necesaria "implicación y compromiso" de toda la sociedad de la Comunidad Autónoma, algo que ha llevado a redoblar los esfuerzos en materia de educación ambiental.

Ha sido la alcaldesa de la ciudad la que ha abierto el turno de intervenciones refiriéndose también a las posibilidades que "limitan" los trasvases, incidiendo en su compromiso con el río Tajo y con el río Alberche.

De su lado, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha aprovechado su alocución para avanzar que, aprovechando que se cumplen 10 años desde que El Borril fue declarado refugio de fauna, quieren incorporar antes de que finalice la legislatura el lince ibérico a los hábitat del Aula de la Naturaleza de este espacio "con ejemplares que no pueden retornar a su medio natural". El objetivo sería concienciar sobre esta especie y se llevaría a acabo ampliando la colaboración de la Institución provincial con el proyecto Iberlince.

El presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido, ha destacado en su discurso los "nuevos hitos" que se van consiguiendo en materia de trasvase, convencido de que "si el agua se va a transformar en economía debe hacerse primero donde está" y de que se necesita un "caudal ecológico suficiente que proteja el río Tajo". "Puestos a indultar, indultemos al Tajo", ha precisado.

Mientras el acto se desarrollaba, un grupo de trabajadores de la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam), según ha informado UGT, se han concentrado a las puertas del Teatro Palenque para "mostrar su descontento con los recortes en medios y en personal que está llevando a cabo la gerencia en los últimos años" y "la falta de voluntad por parte de la empresa para abordar la alta conflictividad".