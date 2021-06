Oltra defèn els recursos públics per a les famílies i critica el "màrqueting efímer" sobre la factura de la llum

Així s'ha pronunciat la també consellera d'Igualtat en la roda de premsa posterior al Ple del Consell en ser preguntada per la proposta de la síndica del PP, Eva Ortiz, de posar un pla d'ajudes després del canvi en la facturació de l'electricitat.

En aquest sentit, Oltra ha defès l'increment de les partides per a recursos públics, com la Renda Garantida de Ciutadania, que ha passat de 29 milions en 2015 a 255 en 2021, així com la Renda Valenciana d'Inclusió que es va engegar en 2018. "El canvi ha sigut molt substancial", ha assegurat

De fet, ha incidit que precisament la Renda Valenciana d'Inclusió està pensada perquè "ningú haja de triar entre omplir la nevera o medicarse com passava amb el Govern del PP", i ha remarcat que també es compensa el copagament farmacèutic.