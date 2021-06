La cita de todos los jueves de Nuria Roca y Juan de Val con El hormiguero nunca deja indiferente a nadie. Esta semana a la pareja le ha tocado recordar el memorable día de su boda y han llegado a desvelar un par de anécdotas.

Todo comenzó por un tema de actualidad sobre la moda de hacer bodas temáticas, a lo que Juan de Val fue honesto y afirmó odiar los enlaces: "Cuando me invitan lo paso mal, me da pereza. No me hacen ningún favor".

A lo que su mujer le recordó que a la suya no faltó nadie: "Éramos 300 invitados". Pablo Motos, interesado por saber más preguntó por detalles del enlace y de Val aprovechó para contar un anécdota.

"Todo el mundo estaba a gusto y empezó el baile y la gente se bloquea entonces fui a pedir que apagasen la luz y la gente se lo pasó genial, fue muy divertido", comentó divertido el escritor.

En ese momento, el programa decidió rescatar varias imágenes sobre el día tan especial de la pareja y las reacciones de los protagonistas no se hicieron esperar. "Qué flaquitos", comentó la presentadora mientras que Juan de Val apuntillaba: "Estamos jovencísimos".