No son pocas las veces que Nuria Roca utiliza sus redes sociales para compartir en redes cómo es su relación con su marido, mucho más desde que el guionista Juan del Val apareciera delante de las cámaras como colaborador de El hormiguero o como jurado de El desafío.

La pareja, con más de 20 años de relación y tres hijos en común, muestra siempre la complicidad que hay entre ellos y los sanos rifirrafes que protagonizan en el programa de Pablo Motos, pero tampoco desaprovechan ninguna oportunidad para recordar tiempos pasados a modo de imágenes.

Si hace poco era el escritor el que mostraba una foto de cuando corría triatlón y recordaba con nostalgia esos momentos y su forma física de entonces, ahora ha sido Nuria Roca quien ha querido compartir con sus más de 840.000 seguidores un viaje que hicieron hace años a Argentina.

"Me ha llegado una caja que me ha hecho muchísima ilusión recibir porque me ha trasladado a un lugar maravilloso [...] Os voy a enseñar algo que no he enseñado nunca", dijo este lunes en sus stories de Instagram y mostró un álbum de fotos.

Fotos de Nuria Roca, Juan del Val y su hijo Juan en Argentina. INSTAGRAM

"Tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje con mi hijo mayor, con Juan, a Argentina", explicó la presentadora. "¡Mirad qué pintas! Como se entere Juan de que os estoy enseñando esto me mata".

En las imágenes aparecían unos jóvenes Nuria Roca y Juan del Val junto al por entonces pequeño Juan, el hijo mayor de la pareja, por las calles de Palermo (Argentina) y en un partido de fútbol del Brasil contra Argentina. "¡Qué jovenzuelos!", exclamó la valenciana.