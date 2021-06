Jorge Javier Vázquez confiesa qué es lo que más envidia le da de María Patiño

Jorge Javier Vázquez ha dedicado la última columna de su espacio en Lecturas, Vidas propias, a María Patiño, con la que trabaja en los platós de Mediaset desde hace más de una década. El presentador de Sálvame ha reflexionado sobre la evolución de la periodista en el universo del corazón, ese que tantas alegrías y disgustos le ha dado.

"¿Ha sido siempre María Patiño tan intensa?". Con estas palabras ha abierto el catalán su publicación. Él mismo ha respondido a dicha pregunta: "Creo que sí. Con los años ha ido a más, lo cual me parece algo digno de elogio. Porque con el tiempo uno tiende a volverse más escéptico, más laxo, menos involucrado".

Vázquez ha destacado un rasgo en la personalidad de su compañera: su total implicación en el terreno personal y profesional. "A María la vida no solo la ha vuelto más descreída, sino que no concibe levantarse por las mañanas sin haberse comprometido previamente con el aire que respira", ha expresado.

De hecho, el conductor de Supervivientes siente "envidia" de la comunicadora.Su energía no la tiene cualquiera: "Conozco a pocas personas tan entregadas al análisis como María. Yo la envidio porque a veces tengo que hacer verdaderos esfuerzos para que no se me note un poquitito de tedio vital, pero ella, inasequible al desaliento, se enfrenta a la realidad con un ímpetu olímpico".

"Conserva la curiosidad y las ganas de preguntarse continuamente el porqué de las cosas. A mí en el trabajo me divierte mucho porque se ha convertido en todo un referente de la televisión de entretenimiento", ha añadido el rostro televisivo, llegando a la conclusión de que la presentadora de Socialité "está en racha": "No conviene perderle la pista".