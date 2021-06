Esperanza Aguirre, tras revelar su identidad en 'Mask Singer': "Yo querría desenmascarar a Pablo Iglesias"

Este miércoles, Mask Singer volvió a sorprender con la revelación de su tercera concursante. Si ya dejó a todos los espectadores con la boca abierta con LaToya Jackson e Isabel Preysler, en esta nueva entrega mostró a una política: Esperanza Aguirre.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se puso en la piel de Mariposa y cantó Ella Elle L’a, tema en francés de Kate Ryan, y This Boots Are Make for Walking, de Nancy Sinatra. Sin embargo, no todo fue música durante su aparición, pues también tuvo tiempo para hablar de política.

Concretamente, la exministra lo hizo por su relación en el pasado con Arturo Valls, el cual la perseguía con el micro -y las gafas de sol- de Caiga quien caiga haciéndole alguna que otra pregunta incómoda, algo que ella recordó con humor.

Tal y como reveló Aguirre, en aquel momento sus asesores le pedían que no contestara a los reporteros del programa de sátira política, pero ella ignoraba esas recomendaciones. "En Caiga quien caiga me ponían de tonta, de no sé qué... Bueno, da igual [...] Les debí caer simpática a mucha gente porque los madrileños me dieron mayorías absolutas tres veces", opinó.

"Desde luego, los que os habían mandado a hundirme, es como los que ahora quieren hundir a Isabel Díaz Ayuso a base de criticarla, y la están encumbrando", comparó la política.

Después, la dirigente popular opinó en general sobre el mundo de la política: "Creo que ahora mismo hay políticos que mienten mucho y no les pasa factura. Yo creo que esa es una de las principales diferencias entre España y los países anglosajones. Todas las mentiras que han dicho, allí habrían tenido que dimitir".

"Aquí nadie se quita la máscara en el mundo de la política", intervino Arturo Valls, a lo cual ella contestó con sinceridad: "Yo la tengo quitadísima, por eso me tienen tanta manía. Los periodistas de izquierdas consideran que la naturalidad es un disparate. Yo, como soy así, por eso me divertía estar enmascarada".

"¿A quién querría yo desenmascarar? Pues a muchos políticos. En este caso a Pablo Iglesias", apostilló Esperanza Aguirre finalmente.