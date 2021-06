Detinguts cinc treballadors d'una empresa de Picassent per robar productes i enviar-los a persones del seu entorn

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, en l'operació 'Vailax', desenvolupada per l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil de Picassent, hi ha 11 investigats -cinc detinguts- per delicte de furt, estafa, falsedat documental i delicte d'encobriment.

A la fi de 2020 una empresa de Picassent, dedicada a la fabricació i comercialització de xicotets aparells electrodomèstics, va posar una denúncia per la desaparició de productes des de feia uns dos anys.

En eixe període de temps l'empresa no va poder esbrinar o acreditar com havien desaparegut els productes i estimava el valor de les pèrdues en desenes de milers d'euros.

La mercantil va decidir augmentar substancialment les mesures de vigilància i seguretat entorn dels presumptes furts i es va tindre coneixement per mitjà d'un treballador que un grup d'empleats actuava sota un 'modus operandi' perfectament dissenyat per a sostraure productes i enviar-los ells mateixos a persones del seu entorn, eludint el procediment de seguretat i produint-li unes pèrduesquantioses a l'empresa.

Els presumptes autors obtenien productes de l'interior de l'empresa i els enviaven mitjançant Correus Express als domicilis dels receptors sense gravar-ho en l'aplicatiu intern de l'empresa.

Després de les investigacions, es va esbrinar la identitat de les persones receptores dels productes obtinguts de forma fraudulenta i es va obrir una investigació a 11 persones, totes elles per la seua presumpta participació en suposats delictes d'encobriment.

A més, es va detindre dos treballadors i, uns mesos més tard, a altres tres més per la seua presumpta participació en suposats delictes de furt, estafa i falsedat documental. Les diligències i els detinguts, de nacionalitat espanyola, han passat a la disposició del Jutjat dePrimera Instància i Instrucció número 3 de Picassent (València).