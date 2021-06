Oltra retrau a Vox la seua "reincidència": "De les seues últimes 10 preguntes, la meitat han sigut LGTBIfòbiques"

Així s'ha pronunciat la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en resposta a Criado, que li ha interpel·lat sobre la "identitat de gènere" i les teràpies de conversió i li ha criticat per "prohibir l'atenció psicològica".

Davant la intervenció, Oltra ha manifestat: "Portem tota la sessió de control movent-nos entre Beckett i Valle Inclán, de l'absurd del surrealisme a l'esperpent sense solució de continuïtat. No sé en quin gènere literari ens ha situat vosté. Com a primera sensació, he pensat en un capítol d'Expedient X".

Així, Oltra li ha retret a Criado que no té "cap interés ni en la llibertat de drets ni de les persones". "Vé a dir ací que poc menys que hi ha una conspiració mundial on està Creu Roja, Bill Gates, de la qual jo supose que forme part com a marioneta d'aquests malvats de Creu Roja i vé a dir vosté que l'Agenda 2030 és poc menys que el full de ruta del dimoni". "És tan elevat açò que necessite un temps per a contestar-li a totes aquestes afirmacions delirants", ha ironitzat.

Respecte a les teràpies aversives, Oltra ha assegurat que inclouen accions com l'"abús verbal i dominació, obligació a estar nu davant altres persones, aïllament en llargs períodes de temps, medicació amb antipsicòtics i ansiolítics o electroconvulsió en mans i genitals". "Si creu que fer açò és llibertat, té un concepte molt pervers de la llibertat, perquè açò són tortures", ha asseverat.

Per açò, li ha instat al fet que "no confonga una atenció psicològica d'una persona professional amb açò", i ha incidit que l'atenció està "garantida en la llei". "Probablement açò de donar descàrregues elèctriques igual li dona nostàlgia d'alguns règims, però ací estem ben orgullosos d'haver-ho prohibit", ha agregat.

CONSELL VALENCIÀ LGTBI

D'altra banda, Oltra també ha respost el diputat de Compromís Silverio Tena sobre l'aplicació de les lleis Trans i LGTBI. Respecte a aquesta última, ha avançat que està previst engegar a final de mes el Consell Valencià LGTBI que preveu la llei, i que elaborarà un estudi anual sobre la situació de la comunitat.

A més, la consellera ha relatat totes les accions que han desenvolupat en el marc d'aquestes lleis, que es van aprovar la passada legislatura, i ha urgit al fet que es desenvolupen en l'àmbit estatal.