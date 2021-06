Estefania Blanes representarà a UP en el Congrés per al reconeixement del dret civil valencià en la Constitució

Al costat de Manolo Mata (PSPV) i Jesús Pla (Compromís), Blanes serà una de les diputades que representaran a Les Corts en aquest debat, que encara no té data, per a defendre la proposició de llei de reforma de la Constitució per a la reintegració efectiva del dret civil valencià.

En aquesta línia, l'associació Juristes Valencians ha convocat per a dilluns que ve, 14 de juny, un acte davant la cambra baixa per a la tramitació immediata de la reforma presentada pel parlament valencià fa més d'un any. Assistiran tant Estefania Blanes com la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, i altres diputades.

Aquesta mateixa setmana, el president de Les Corts, Enric Morera, es va reunir en Madrid amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i li va instar a agilitzar el procés perquè tire avant la reforma constitucional que va aprovar el ple dels Corts en 2020 amb el suport dels partits del govern valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem) i el PP enfront del rebuig de Cs i Vox.

Es tracta de la modificació de la disposició addicional segona de la Constitució Espanyola per a incloure la reintegració efectiva del dret civil valencià, després de les sentències en contra del Tribunal Constitucional a algunes lleis valencianes: règim econòmic matrimonial, custòdia compartida i unions de fet formalitzades.