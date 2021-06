Mor el crític d'art valencià i primer director de l'IVAM i del Museu Reina Sofía, Tomás Llorens

Així ho ha donat a conéixer aquest dijous el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, qui, durant la sessió de control en Les Corts ha enviat les seues condolences a la família i ha lamentat la pèrdua d'un "gran intel·lectual i un gran valencià". Aquestes paraules han alçat l'aplaudiment de tota la càmera.

Tomás Llorens (Almassora, Castelló, 1936) va ser el primer director de l'IVAM (1986-1988) i del MNCARS (1988-1990) i, a continuació, conservador cap del Museu Thyssen Bornemisza de Madrid (1990-2005).

L'especialista va sintetitzar al llarg de la seua carrera professional les tasques docents, investigadores i de gestió cultural, segons va destacar la Universitat d'Alacant (UA) quan li va nomenar doctor honoris causa l'any 2013.

Com a docent, va impartir en la institució alacantina l'assignatura Composició Arquitectònica, però la seua vinculació amb la vida universitària va ser constant. Va ser professor d'Estètica en la Politècnica de València (1969-72), d'Història i Teoria de l'Arquitectura en la Politècnica de Portsmouth (1972-84), d'Estètica en la Politècnica de Barcelona (1978-80) i d'Història de l'Art en la Universitat de Girona (1996-98).

INVESTIGADOR

La seua faceta d'investigador en els camps de la teoria i la crítica de l'art i l'Arquitectura es va iniciar com a suport de diferents moviments pictòrics (Equipo Crónica, anys 60), passant per les propostes per a les col·leccions de l'IVAM i la seua catalogació crítica, la reordenació de la col·lecció del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía (MNCARS) i la creació de la col·lecció de fons del Museu Thyssen-Bornemizsa, així com el muntatge de diverses exposicions d'art itinerants, la redacció dels catàlegs raonats i conferències en diferents museus de tot el món.

Com a gestor cultural, Llorens va destacar pel seu paper com a patró, consultor o director de diferents museus, així com per la gestió en la recuperació d'art espanyol o l'adquisició de col·leccions artístiques de relleu, entre elles la de l'escultor Julio González o la de pintures per a la Thyssen.

Va ser impulsor i fundador de l'IVAM, del que va ser director (1986-1988), com també ho va ser del CARS (1988-90) i del museu Thyssen (1991-2005). De fet, des de mitjan 80, va formar part de l'equip ministerial que va treballar per a la cessió de la col·lecció del baró Heinrich Thyssen-Bornemizsa fins que en 1993 es va aconseguir la cessió definitiva a Espanya.

Com a reconeixement a la seua trajectòria, en 2007 va rebre la Medalla d'Or al Mèrit en Belles arts.